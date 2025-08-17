ФОТО. 10-миллионный новичок. Как Шахтер презентовал бразильского вингера
Лукас Феррейра подписал контракт с горняками на пять сезонов
16 августа донецкий Шахтер официально объявил о подписании 19-летнего бразильского вингера Лукаса Феррейры из Сан-Паулу, Бразилия.
Контракт рассчитан на пять лет. Сообщается, что Шахтер заплатил за бразильца 10 миллионов евро.
Феррейра будет выступать под 37-м номером. Пресс-служба Шахтера поделилась фото с презентации Лукаса.
🆕 Зустрічайте нашого новачка 🇧🇷— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 16, 2025
🧡 Лукас Феррейра – у «Шахтарі»! ⚒#Shakhtar #football pic.twitter.com/0oB4p0LRyH
