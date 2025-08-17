Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 августа 2025, 03:55 | Обновлено 17 августа 2025, 03:56
ФОТО. 10-миллионный новичок. Как Шахтер презентовал бразильского вингера

Лукас Феррейра подписал контракт с горняками на пять сезонов

ФОТО. 10-миллионный новичок. Как Шахтер презентовал бразильского вингера
ФК Шахтер. Лукас Феррейра

16 августа донецкий Шахтер официально объявил о подписании 19-летнего бразильского вингера Лукаса Феррейры из Сан-Паулу, Бразилия.

Контракт рассчитан на пять лет. Сообщается, что Шахтер заплатил за бразильца 10 миллионов евро.

Феррейра будет выступать под 37-м номером. Пресс-служба Шахтера поделилась фото с презентации Лукаса.

ФОТО. 10-миллионый новичок. Как Шахтер презентовал бразильского вингера

