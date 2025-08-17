ФОТО. 10-миллионный новичок. Как Шахтер презентовал бразильского вингера

16 августа донецкий Шахтер официально объявил о подписании 19-летнего бразильского вингера Лукаса Феррейры из Сан-Паулу, Бразилия.

Контракт рассчитан на пять лет. Сообщается, что Шахтер заплатил за бразильца 10 миллионов евро.

Феррейра будет выступать под 37-м номером. Пресс-служба Шахтера поделилась фото с презентации Лукаса.

