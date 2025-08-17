ФЕРРЕЙРА: «Интерес Шахтера? Был счастлив, когда увидел новости в интернете»

19-летний бразильский вингер Лукас Феррейра поделился эмоциями после подписания контракт с донецким Шахтером:

«Я очень счастлив, рад этому новому путешествию здесь, в Украине. Бог меня благословляет, и я знаю, что фанаты Шахтера замечательные. Мы вместе на этом пути. Я очень, очень рад подписать контракт с Шахтером.

Как я узнал, что Шахтер мной интересуется? Я был очень счастлив, когда увидел новости в интернете. Сразу сказал отцу: «Я хочу ехать». Бог благословил, открыл двери, и я здесь. Спасибо Богу.

Какая у меня позиция и какие сильные качества? Я играю на позиции правого вингера, хорошо атакую, хорошо завершаю и люблю вести мяч. Какой выбрал номер? Я выбрал 37-й номер. Думаю, он мне подойдет.

Знаком с Невертоном еще со времен академии. Я общался с ним еще до перехода в Шахтер. Очень хороший парень, спокойный. Говорил с Марло перед приездом. Защитник-монстр, имеет историю в Шахтере. Все бразильцы здесь творят историю. Я приехал дополнить команду.

Мне импонировал Маркиньос [Сиприано], который играл в Шахтере, общался с ним в Сан-Паулу. Есть Фред, Дентиньо. Они для меня пример и ориентир.

Какие цели? Выиграть много титулов с Шахтером, быть хорошим человеком, стать лучше. Завоевывать титулы, титулы, титулы. Фанаты, я с вами до конца. Обещаю выкладываться на полную. Вот так. Вперед, Шахтер!»

Феррейра присоединился к Шахеру из бразильского клуба Сан-Паулу. Контракт футболиста с горняками рассчитан на пять сезонов.