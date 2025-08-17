Лукас Феррейра повторил путь Илсиньо из Сан-Паулу в Шахтер

Бразильский нападающий Лукас Феррейра стал очередным бразильским новичком «Шахтера».

Феррейра стал четвертым игроком «Сан-Паулу», который перешел в состав «горняков», а также повторил рекорд Илсинью по сумме трансфера.

Трансферы игроков Сан-Паулу в Шахтер

10 млн евро – Лукас Феррейра (2025/26)

10 млн евро – Илсинью (2007/08)

3,6 млн евро – Невертон (2023/24)

1 млн евро – Маркиньос Сиприано (2018/19)

«Сан-Паулу» догнал «Гремио» по количеству проданных футболистов в «Шахтер» (по 4).

Бразильские клубы, из которых состоялись трансферы в «Шахтер» (2+ футболистов)