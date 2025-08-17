Украина. Премьер лига17 августа 2025, 00:14 |
Лукас Феррейра повторил путь Илсиньо из Сан-Паулу в Шахтер
Кто еще и за какую сумму переходил из этой команды в «горняков»?
17 августа 2025, 00:14
Бразильский нападающий Лукас Феррейра стал очередным бразильским новичком «Шахтера».
Феррейра стал четвертым игроком «Сан-Паулу», который перешел в состав «горняков», а также повторил рекорд Илсинью по сумме трансфера.
Трансферы игроков Сан-Паулу в Шахтер
- 10 млн евро – Лукас Феррейра (2025/26)
- 10 млн евро – Илсинью (2007/08)
- 3,6 млн евро – Невертон (2023/24)
- 1 млн евро – Маркиньос Сиприано (2018/19)
«Сан-Паулу» догнал «Гремио» по количеству проданных футболистов в «Шахтер» (по 4).
Бразильские клубы, из которых состоялись трансферы в «Шахтер» (2+ футболистов)
- 4 – Гремио
- 4 – Сан-Паулу
- 3 – Атлетико Паранаэнсе
- 3 – Сантос
- 3 – Коринтианс
- 3 – Интернасьонал
- 3 – Палмейрас
- 3 – Васко да Гама
- 2 – Флуминенсе
- 2 – Атлетико Минейро
