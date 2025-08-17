Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Лукас Феррейра повторил путь Илсиньо из Сан-Паулу в Шахтер

Кто еще и за какую сумму переходил из этой команды в «горняков»?

Лукас Феррейра повторил путь Илсиньо из Сан-Паулу в Шахтер
ФК Шахтер. Лукас Феррейра

Бразильский нападающий Лукас Феррейра стал очередным бразильским новичком «Шахтера».

Феррейра стал четвертым игроком «Сан-Паулу», который перешел в состав «горняков», а также повторил рекорд Илсинью по сумме трансфера.

Трансферы игроков Сан-Паулу в Шахтер

  • 10 млн евро – Лукас Феррейра (2025/26)
  • 10 млн евро – Илсинью (2007/08)
  • 3,6 млн евро – Невертон (2023/24)
  • 1 млн евро – Маркиньос Сиприано (2018/19)

«Сан-Паулу» догнал «Гремио» по количеству проданных футболистов в «Шахтер» (по 4).

Бразильские клубы, из которых состоялись трансферы в «Шахтер» (2+ футболистов)

  • 4 – Гремио
  • 4 – Сан-Паулу
  • 3 – Атлетико Паранаэнсе
  • 3 – Сантос
  • 3 – Коринтианс
  • 3 – Интернасьонал
  • 3 – Палмейрас
  • 3 – Васко да Гама
  • 2 – Флуминенсе
  • 2 – Атлетико Минейро
Лукас Феррейра Илсиньо
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
