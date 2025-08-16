Холанд стал рекордсменом Манчестер Сити под руководством Гвардиолы
Норвежец продолжает забивать голы за клуб и в новом сезоне
В матче первого тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 4:0.
Дублем в составе гостей отметился форвард Эрлинг Холанд.
Норвежский нападающий забил свои 86-й и 87-й голы за «Манчестер Сити» в АПЛ – это лучший результат среди игроков клуба за время работы Пепа Гвардиолы.
Лучшие бомбардиры Ман Сити при Гвардиоле
- 87 – Эрлинг Холанд (98 матчей)
- 85 – Рахим Стерлинг (194 матча)
- 82 – Серхио Агуэро (125 матчей)
Интересным фактом является то, что норвежец забил в первом туре АПЛ уже четвертый сезон подряд. Только нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах имеет в своем активе более длинную серию (6 сезонов, 2017/18-2022/23).
Всего на счету Холанда уже 7 забитых мячей в первых турах АПЛ. Рекордсменом по этому показателю также является Салах (10 голов).
Erling Haaland has scored on the opening day for the forth successive season...— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 16, 2025
That's every season he's been at Manchester City 😮💨 pic.twitter.com/BRtaLpnHss
4 – Erling Haaland has scored in each of his four MD1 appearances in the Premier League, only Mohamed Salah (6 successive seasons between 2017-18 and 2022-23) has enjoyed a longer run in the competition’s history. Inevitable. pic.twitter.com/MguChC55I9— OptaJoe (@OptaJoe) August 16, 2025
61' | Wolves 0-3 Man City— playmakerstats (@playmaker_EN) August 16, 2025
Most #PL goals on opening day:
10⚽️: Salah
8⚽️: Lampard, Rooney, Shearer, Vardy
7⚽️: ⬆️HAALAND⬆️, Aguero, Sheringham
6⚽️: Drogba, Saha#ManCity pic.twitter.com/AyZPQ7TMrW
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец – об украинском чемпионе
Илья может дебютировать за ПСЖ в матче с Нантом