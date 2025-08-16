Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Холанд стал рекордсменом Манчестер Сити под руководством Гвардиолы
Англия
Холанд стал рекордсменом Манчестер Сити под руководством Гвардиолы

Норвежец продолжает забивать голы за клуб и в новом сезоне

Холанд стал рекордсменом Манчестер Сити под руководством Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine. Ерлинг Холанд

В матче первого тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 4:0.

Дублем в составе гостей отметился форвард Эрлинг Холанд.

Норвежский нападающий забил свои 86-й и 87-й голы за «Манчестер Сити» в АПЛ – это лучший результат среди игроков клуба за время работы Пепа Гвардиолы.

Лучшие бомбардиры Ман Сити при Гвардиоле

  1. 87 – Эрлинг Холанд (98 матчей)
  2. 85 – Рахим Стерлинг (194 матча)
  3. 82 – Серхио Агуэро (125 матчей)

Интересным фактом является то, что норвежец забил в первом туре АПЛ уже четвертый сезон подряд. Только нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах имеет в своем активе более длинную серию (6 сезонов, 2017/18-2022/23).

Всего на счету Холанда уже 7 забитых мячей в первых турах АПЛ. Рекордсменом по этому показателю также является Салах (10 голов).

Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Вулверхэмптон - Манчестер Сити Эрлинг Холанд Пеп Гвардиола
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
