Кудровка – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Премьер-лига
Кудровка
17.08.2025 13:00 - : -
Полтава
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 23:46 | Обновлено 16 августа 2025, 23:47
Матч третьего тура Украинской Премьер-лиги состоится 8 августа в 15:30 по киевскому времени

ФК Полтава

В воскресенье, 17 августа, состоится матч третьего тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кудровка» и «Полтава».

Футбольные команды встретятся на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Перед стартом матча «Кудровка» и «Полтава» имеют по три очка в турнирной таблице, однако клуб из Черниговщины занимает восьмое место, а полтавчане – 11-е.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
