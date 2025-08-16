Кудровка – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч третьего тура Украинской Премьер-лиги состоится 8 августа в 15:30 по киевскому времени
В воскресенье, 17 августа, состоится матч третьего тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кудровка» и «Полтава».
Футбольные команды встретятся на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Перед стартом матча «Кудровка» и «Полтава» имеют по три очка в турнирной таблице, однако клуб из Черниговщины занимает восьмое место, а полтавчане – 11-е.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
Кудровка – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Немцы обыграли в финале Штутгарт
Жюльен Форе рассказал о ситуации между Забарным и Сафоновым