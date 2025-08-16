В воскресенье, 17 августа, состоится матч третьего тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кудровка» и «Полтава».

Футбольные команды встретятся на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Перед стартом матча «Кудровка» и «Полтава» имеют по три очка в турнирной таблице, однако клуб из Черниговщины занимает восьмое место, а полтавчане – 11-е.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Кудровка – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция