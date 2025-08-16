Вице-чемпион Украины впервые в истории начал сезон с трех поражений
«Александрия» дома разгромно уступила «Металлисту 1925»
Впервые в истории чемпионата Украины вице-чемпион («Александрия») начал сезон с трех поражений.
16 августа состоялся матч 3-го тура УПЛ между командами «Александрия» и «Металлист 1925». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:1.
До этого поединка подопечные Кирилла Нестеренко также проиграли матчи первых двух туров чемпионата Украины против «Кудровки» (1:3) и «Оболонь-Бровар» (0:1). Худший старт вице-чемпиона в истории соревнования ранее принадлежал «Днепру», который в сезоне 1993/94 после трех туров имел два поражения и одну ничью.
Сейчас «Александрия» находится на последнем месте в турнирной таблице УПЛ, имея 0 очков и разницу мячей -6 (2-8).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Святославу Козловскому не понравилась игра «Руха» против «Оболони»
Шотландский тренер – о Месси