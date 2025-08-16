Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вице-чемпион Украины впервые в истории начал сезон с трех поражений
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 18:03 | Обновлено 16 августа 2025, 18:13
129
0

Вице-чемпион Украины впервые в истории начал сезон с трех поражений

«Александрия» дома разгромно уступила «Металлисту 1925»

16 августа 2025, 18:03 | Обновлено 16 августа 2025, 18:13
129
0
Вице-чемпион Украины впервые в истории начал сезон с трех поражений
ФК Александрия

Впервые в истории чемпионата Украины вице-чемпион («Александрия») начал сезон с трех поражений.

16 августа состоялся матч 3-го тура УПЛ между командами «Александрия» и «Металлист 1925». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:1.

До этого поединка подопечные Кирилла Нестеренко также проиграли матчи первых двух туров чемпионата Украины против «Кудровки» (1:3) и «Оболонь-Бровар» (0:1). Худший старт вице-чемпиона в истории соревнования ранее принадлежал «Днепру», который в сезоне 1993/94 после трех туров имел два поражения и одну ничью.

Сейчас «Александрия» находится на последнем месте в турнирной таблице УПЛ, имея 0 очков и разницу мячей -6 (2-8).

По теме:
10 матчей без поражений. Колос сыграл вничью с Карпатами
Вячеслав КОЙДАН: «Чернигов будет играть на победу»
Тренер Александрии: «Кампуш и Ковалец оправлены в дубль. Это правда»
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Александрия - Металлист 1925 статистика Днепр
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сын Козловского разнес коуча Руха после матча УПЛ: «Чмо ты галимое»
Футбол | 16 августа 2025, 10:13 30
Сын Козловского разнес коуча Руха после матча УПЛ: «Чмо ты галимое»
Сын Козловского разнес коуча Руха после матча УПЛ: «Чмо ты галимое»

Святославу Козловскому не понравилась игра «Руха» против «Оболони»

Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Футбол | 16 августа 2025, 04:00 1
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»

Шотландский тренер – о Месси

Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Теннис | 16.08.2025, 07:05
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
Бокс | 16.08.2025, 07:42
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
Луис Энрике ответил, дебютирует ли Забарный в следующем матче ПСЖ
Футбол | 16.08.2025, 16:56
Луис Энрике ответил, дебютирует ли Забарный в следующем матче ПСЖ
Луис Энрике ответил, дебютирует ли Забарный в следующем матче ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ризнык пояснил, почему Шахтер вылетел из Лиги Европы от Панатинаикоса
Ризнык пояснил, почему Шахтер вылетел из Лиги Европы от Панатинаикоса
15.08.2025, 04:12 2
Футбол
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 20
Футбол
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
15.08.2025, 01:16
Бокс
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 6
Бокс
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
15.08.2025, 05:30
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
15.08.2025, 13:52 2
Футбол
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
15.08.2025, 03:05 1
Бокс
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
15.08.2025, 05:42 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем