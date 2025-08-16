Украина. Премьер лига16 августа 2025, 14:24 |
Александрия – Металлист 1925. Видео голов и обзор (обновляется)
16 августа проходит матч 3-го тура УПЛ
В субботу, 16 августа, состоится матч 3-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Александрия» и «Металлист 1925».
Команды встречаются на КСК Ника в Александрии.
Обслуживает матч арбитр Роман Блавацкий из Львова.
УПЛ 2025/26. 3-й тур, 16 августа
Александрия – Металлист 1925 – 0:1
Голы: Калюжный, 48
ГОЛ, 0:1! Иван Калюжный, 48 мин.
