В субботу, 16 августа, состоится матч 3-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Александрия» и «Металлист 1925».

Команды встречаются на КСК Ника в Александрии.

Обслуживает матч арбитр Роман Блавацкий из Львова.

УПЛ 2025/26. 3-й тур, 16 августа

Александрия – Металлист 1925 – 0:1

Голы: Калюжный, 48

