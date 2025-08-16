Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – Металлист 1925. Видео голов и обзор (обновляется)
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 14:24 |
599
0

Александрия – Металлист 1925. Видео голов и обзор (обновляется)

16 августа проходит матч 3-го тура УПЛ

16 августа 2025, 14:24 |
599
0
Александрия – Металлист 1925. Видео голов и обзор (обновляется)
ФК Металлист 1925

В субботу, 16 августа, состоится матч 3-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Александрия» и «Металлист 1925».

Команды встречаются на КСК Ника в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч арбитр Роман Блавацкий из Львова.

УПЛ 2025/26. 3-й тур, 16 августа
Александрия – Металлист 1925 – 0:1
Голы: Калюжный, 48

ГОЛ, 0:1! Иван Калюжный, 48 мин.

По теме:
Металлист 1925 подписал форварда-легионера
Бывшие игроки передали привет. Металлист 1925 разбил Александрию
ВИДЕО. Гаджиев оформил дубль и закрепил победу Металлиста 1925
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Александрия - Металлист 1925 видео голов и обзор Иван Калюжный
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соперница Свентек в полуфинале: Соболенко вылетела с тысячника в Цинциннати
Теннис | 15 августа 2025, 21:24 7
Соперница Свентек в полуфинале: Соболенко вылетела с тысячника в Цинциннати
Соперница Свентек в полуфинале: Соболенко вылетела с тысячника в Цинциннати

Елена Рыбакина в двух сетах разобрала первую ракетку мира в четвертьфинале

Таблица коэффициентов УЕФА. Без игры, без голов, без побед, без бонусов
Футбол | 16 августа 2025, 09:05 9
Таблица коэффициентов УЕФА. Без игры, без голов, без побед, без бонусов
Таблица коэффициентов УЕФА. Без игры, без голов, без побед, без бонусов

Украинские команды за неделю прибавили в копилку всего 0,125 балла

Отличный второй тайм. Шахтер U-19 разгромил Верес U-19
Футбол | 16.08.2025, 14:25
Отличный второй тайм. Шахтер U-19 разгромил Верес U-19
Отличный второй тайм. Шахтер U-19 разгромил Верес U-19
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Другие виды | 15.08.2025, 18:05
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
Бокс | 16.08.2025, 07:42
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
Ризнык пояснил, почему Шахтер вылетел из Лиги Европы от Панатинаикоса
Ризнык пояснил, почему Шахтер вылетел из Лиги Европы от Панатинаикоса
15.08.2025, 04:12 1
Футбол
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 2
Футбол
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 365
Футбол
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
15.08.2025, 08:46 1
Бокс
Реал получил официальное предложение по Лунину
Реал получил официальное предложение по Лунину
15.08.2025, 08:24 5
Футбол
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
16.08.2025, 07:20 1
Футбол
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
15.08.2025, 11:39 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем