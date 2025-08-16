Решение Ротаня. Два игрока Полесья покинут клуб в летнее трансферное окно

Житомирское «Полесье» планирует провести кадровую чистку на старте нового сезона. Коуч «волков» Руслан Ротань определился с футболистами, на которых не будет рассчитывать.

По информации источника, Ротань планирует попрощаться с двумя футболистами: полузащитниками Эмилем Мустафаевым и Офеком Битоном. Именно эти игроки не нужны Ротаню.

Сообщается, что агенты футболистов уже занимаются поиском новых команд для своих клиентов, но пока конкретных предложений в лагерь «волков» не поступало.

Ранее сообщалось, что Буткевич наложил вето на трансфер легионера