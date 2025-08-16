Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Металлист 1925
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 10:57 |
65
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Металлист 1925

Матч 3-го тура УПЛ состоится 16 августа в 13:00

16 августа 2025, 10:57 |
65
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Металлист 1925
УПЛ

В субботу, 16 августа, в 18:00 состоится матч 3-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Александрия» и «Металлист 1925».

Команды встретятся на КСК Ника в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Роман Блавацкий из Львова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Виктория – Левый Берег – 1:2. Сидней принес победу. Видео голов и обзор
Александрия – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
Вторая лига. 4-й тур, 16 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Александрия - Металлист 1925 где смотреть
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соперница Свентек в полуфинале: Соболенко вылетела с тысячника в Цинциннати
Теннис | 15 августа 2025, 21:24 7
Соперница Свентек в полуфинале: Соболенко вылетела с тысячника в Цинциннати
Соперница Свентек в полуфинале: Соболенко вылетела с тысячника в Цинциннати

Елена Рыбакина в двух сетах разобрала первую ракетку мира в четвертьфинале

Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
MMA | 16 августа 2025, 09:31 6
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США

Давид Аллахвердиев быстро победил Джона Мура, а Даяна поднялась в октагон

Иллертиссен – Нюрнберг. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Германии
Футбол | 16.08.2025, 10:55
Иллертиссен – Нюрнберг. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Германии
Иллертиссен – Нюрнберг. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Германии
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Футбол | 15.08.2025, 17:55
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
В Металлисте 1925 подтвердили интерес к игроку Динамо. Дают 3 млн евро
Футбол | 15.08.2025, 14:12
В Металлисте 1925 подтвердили интерес к игроку Динамо. Дают 3 млн евро
В Металлисте 1925 подтвердили интерес к игроку Динамо. Дают 3 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Жена Сафонова прокомментировала ситуацию с Забарным. Ей тяжело
ФОТО. Жена Сафонова прокомментировала ситуацию с Забарным. Ей тяжело
14.08.2025, 21:18 8
Футбол
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
15.08.2025, 01:16
Бокс
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
14.08.2025, 23:12 2
Футбол
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
15.08.2025, 03:05 1
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
15.08.2025, 06:21
Бокс
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
15.08.2025, 08:46 1
Бокс
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
14.08.2025, 22:59 29
Футбол
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
14.08.2025, 15:46 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем