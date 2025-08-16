В субботу, 16 августа, в 18:00 состоится матч 3-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Александрия» и «Металлист 1925».

Команды встретятся на КСК Ника в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Роман Блавацкий из Львова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.