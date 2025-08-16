Украина. Премьер лига16 августа 2025, 10:57 |
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Металлист 1925
Матч 3-го тура УПЛ состоится 16 августа в 13:00
В субботу, 16 августа, в 18:00 состоится матч 3-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Александрия» и «Металлист 1925».
Команды встретятся на КСК Ника в Александрии.
Обслуживать матч будет арбитр Роман Блавацкий из Львова.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
