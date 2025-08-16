Металлург и Подолье открывают игровой день в Первой лиге. Стартовые составы

В субботу, 16 августа, в Первой лиге пройдут матчи 3-го тура. Запорожский «Металлург» на своем поле встретится с хмельницким «Подольем».

«Металлург» проведет первый домашний матч в новом сезоне Первой лиги. В предыдущем поединке команда на выезде встречалась с тернопольской «Нивой» и уступила со счетом 0:1

Для «Подолья» сезон начался неудачно. В первом туре команда Сергея Ковальца со счетом 0:1 проиграла ФК ЮКСА. А в предыдущем матче дома проиграла «Черноморцу» (0:2).

Поединок пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена». Начало матча в 13:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.