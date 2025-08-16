Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлург и Подолье открывают игровой день в Первой лиге. Стартовые составы
Украина. Первая лига
16 августа 2025, 12:41 |
90
0

Металлург и Подолье открывают игровой день в Первой лиге. Стартовые составы

Поединок пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» и начнется в 13:00

Металлург и Подолье открывают игровой день в Первой лиге. Стартовые составы
ФК Подолье

В субботу, 16 августа, в Первой лиге пройдут матчи 3-го тура. Запорожский «Металлург» на своем поле встретится с хмельницким «Подольем».

«Металлург» проведет первый домашний матч в новом сезоне Первой лиги. В предыдущем поединке команда на выезде встречалась с тернопольской «Нивой» и уступила со счетом 0:1

Для «Подолья» сезон начался неудачно. В первом туре команда Сергея Ковальца со счетом 0:1 проиграла ФК ЮКСА. А в предыдущем матче дома проиграла «Черноморцу» (0:2).

Поединок пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена». Начало матча в 13:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

По теме:
Андрей ГАВРЮШОВ: «Главное – что нашли в себе силы переломить игру»
ЮКСА – Феникс. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Пробой – Буковина 3:4. Победа в меньшинстве. Видео голов и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Подолье Хмельницкий Металлург Запорожье стартовые составы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
