Шахтер начал продажу билетов на игру Q4 Лиги конференций с клубом Серветт

Билеты на матч «Шахтер» – «Серветт», который состоится в Кракове, уже поступили в продажу.

⠀

Шахтер приглашает поддержать команду в игре плей-офф квалификации Лиги конференций 21 августа на городском стадионе имени Хенрика Реймана. Поединок начнется в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

С 15 по 17 августа (включительно) действует специальная акция ко Дню Войска Польского – стоимость любого билета категории Public составляет 20 злотых.

Приобрести билеты можно онлайн на официальном сайте Шахтера. Также с 18 августа для болельщиков будет доступна программа лояльности:

Скидка 25% (Public-сегмент) для болельщиков, которые посетили матч «Шахтер» – «Бешикташ» или «Шахтер» – «Панатинаикос».

Скидка 10% (для VIP-сегмента) для болельщиков, которые посетили матч «Шахтер» – «Бешикташ» или «Шахтер» – «Панатинаикос».

Скидка 20% (для Public-сегмента) для: владельцев абонементов ФК «Висла» (Краков) сезона-2024/25 и 2025/26; зарегистрированных болельщиков ФК «Шахтер»; владельцев абонементов ФК «Шахтер».

Цена со скидкой будет автоматически рассчитана в аккаунте болельщика на сайте продажи билетов. Активные болельщики футбольного клуба «Висла» получат отдельный доступ к покупке билетов на трибуну С через ресурсы клубного сервиса.