Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 09:42 |
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал новый контракт с вингером сборной Украины

Владислав Велетень остается в клубе из киевской области

ФК Колос. Владислав Велетень

Ковалевский Колосс официально объявил о подписании нового контракта с вингером Владиславом Велетнем, выступающим за молодежную сборную Украины.

По официальной информации, предварительное соглашение игрока было действительным до 30 июня 2026 года, срок нового контрактного соглашения пока не раскрывается. Финансовые аспекты нового контракта тоже не известны.

Владислав присоединился к Колосу в октябре 2021 года на правах свободного агента после того, как покинул молодежную команду Динамо. В минувшем сезоне Великан принял участие в 27 матчах, отличившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что ключевой защитник Колоса восстановился после травмы.

Владислав Велетень продление контракта чемпионат Украины по футболу Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Колос Ковалевка
