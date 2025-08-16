ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал новый контракт с вингером сборной Украины

Ковалевский Колосс официально объявил о подписании нового контракта с вингером Владиславом Велетнем, выступающим за молодежную сборную Украины.

По официальной информации, предварительное соглашение игрока было действительным до 30 июня 2026 года, срок нового контрактного соглашения пока не раскрывается. Финансовые аспекты нового контракта тоже не известны.

Владислав присоединился к Колосу в октябре 2021 года на правах свободного агента после того, как покинул молодежную команду Динамо. В минувшем сезоне Великан принял участие в 27 матчах, отличившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что ключевой защитник Колоса восстановился после травмы.