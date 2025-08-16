Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна оценка Цыганкова за матч Ла Лиги, в котором он отдал ассист
Испания
16 августа 2025, 08:37 |
336
0

Стала известна оценка Цыганкова за матч Ла Лиги, в котором он отдал ассист

15 августа Жирона потерпела поражение от Райо Вальекано со счетом 1:3 в первом туре

16 августа 2025, 08:37 |
336
0
Стала известна оценка Цыганкова за матч Ла Лиги, в котором он отдал ассист
Instagram. Виктор Цыганков

15 августа состоялся матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Жирона и Райо Вальекано.

Поединок прошел на стадионе Монтиливи в Каталонии. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Все 90 минут в этом поединке отыграл вингер красно-белых Виктор Цыганков. На 57-й минуте украинец отметился ассистом на Хоэля Року.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Цыганкову оценку в 7.5 баллов, став вторым лучшим игроком Жироны.

На 45-й в ворота хозяев вышел украинский голкипер Владислав Крапивцов, который заменил форварда Бойана Миовски после удаления вратаря Пауло Гассаниги. Крапивцов пропустил один гол с пенальти (который привез Гассанига) и отметился 2 сейвами. Его оценка – 6.3

Лучшим игроком поединка был признан автор гола и ассиста в составе Райо Вальекано Хорхе де Фрутос (8.3).

Оценки WhoScored за матч Жирона – Райо Вальекано (1:3)

По теме:
Валенсия – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мальорка – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ВИДЕО. Футболист Барселоны построил школу и профинансировал колодец
Жирона Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу оценки WhoScored Владислав Крапивцов Виктор Цыганков Хорхе де Фрутос
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Бокс | 15 августа 2025, 08:46 2
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»

Известный американский промоутер – о бое, в котором проиграл Флойд Мейвезер

Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Другие виды | 15 августа 2025, 18:05 13
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше

Катерина Табашник заняла 6-е место в прыжках в высоту на этапе в Силезии

РОНАЛДИНЬО: «Кто вообще научил этого футболиста так делать?»
Футбол | 16.08.2025, 01:52
РОНАЛДИНЬО: «Кто вообще научил этого футболиста так делать?»
РОНАЛДИНЬО: «Кто вообще научил этого футболиста так делать?»
Александрия – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 16.08.2025, 06:45
Александрия – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
Футбол | 15.08.2025, 11:39
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
15.08.2025, 05:42 1
Футбол
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 6
Бокс
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
15.08.2025, 01:16
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
15.08.2025, 07:50 2
Бокс
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
15.08.2025, 13:52 2
Футбол
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
15.08.2025, 04:36 2
Бокс
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
15.08.2025, 02:46
Футбол
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 361
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем