Стала известна оценка Цыганкова за матч Ла Лиги, в котором он отдал ассист

15 августа состоялся матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Жирона и Райо Вальекано.

Поединок прошел на стадионе Монтиливи в Каталонии. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Все 90 минут в этом поединке отыграл вингер красно-белых Виктор Цыганков. На 57-й минуте украинец отметился ассистом на Хоэля Року.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Цыганкову оценку в 7.5 баллов, став вторым лучшим игроком Жироны.

На 45-й в ворота хозяев вышел украинский голкипер Владислав Крапивцов, который заменил форварда Бойана Миовски после удаления вратаря Пауло Гассаниги. Крапивцов пропустил один гол с пенальти (который привез Гассанига) и отметился 2 сейвами. Его оценка – 6.3

Лучшим игроком поединка был признан автор гола и ассиста в составе Райо Вальекано Хорхе де Фрутос (8.3).

Оценки WhoScored за матч Жирона – Райо Вальекано (1:3)