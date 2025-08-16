Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
16 августа 2025, 04:14 | Обновлено 16 августа 2025, 07:20
Андрей Близниченко проходит реабилитацию после травмы в Металлурге

Хавбек вернется в игру через две-три недели

Андрей Близниченко

Вингер запорожского Металлурга Андрей Близниченко активно проходит реабилитацию.

В июле опытный 31-летний футболист перенес операцию на колене.

Процесс обновления идет по плану, и ориентировочно через две-три недели футболист сможет вернуться к игре.

Металлург Запорожье вернулся в Первую лигу летом после снятия Миная с чемпионата.

Металлург Запорожье Андрей Близниченко Первая лига Украины травма чемпионат Украины по футболу травма колена операция операция на колене
Николай Степанов Источник: Telegram
