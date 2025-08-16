Андрей Близниченко проходит реабилитацию после травмы в Металлурге

Вингер запорожского Металлурга Андрей Близниченко активно проходит реабилитацию.

В июле опытный 31-летний футболист перенес операцию на колене.

Процесс обновления идет по плану, и ориентировочно через две-три недели футболист сможет вернуться к игре.

Металлург Запорожье вернулся в Первую лигу летом после снятия Миная с чемпионата.