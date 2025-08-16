Украина. Первая лига16 августа 2025, 04:14 | Обновлено 16 августа 2025, 07:20
8
0
Андрей Близниченко проходит реабилитацию после травмы в Металлурге
Хавбек вернется в игру через две-три недели
16 августа 2025, 04:14 | Обновлено 16 августа 2025, 07:20
8
0
Вингер запорожского Металлурга Андрей Близниченко активно проходит реабилитацию.
В июле опытный 31-летний футболист перенес операцию на колене.
Процесс обновления идет по плану, и ориентировочно через две-три недели футболист сможет вернуться к игре.
Металлург Запорожье вернулся в Первую лигу летом после снятия Миная с чемпионата.
Читайте также:Металлург пригласил новичков из клубов призеров Первой лиги
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 августа 2025, 13:52 2
Мирослав Ступар считает, что основания для удаления Очеретько были
Футбол | 16 августа 2025, 07:36 0
Поединок состоится 16 августа в 21:30 по Киеву
Футбол | 16.08.2025, 04:45
Футбол | 15.08.2025, 08:44
Футбол | 15.08.2025, 09:32
Комментарии 0
Популярные новости
14.08.2025, 06:27 4
14.08.2025, 07:17 21
15.08.2025, 02:46
14.08.2025, 06:45 1
15.08.2025, 05:42 1
15.08.2025, 06:21
14.08.2025, 08:11 6
15.08.2025, 07:50 2