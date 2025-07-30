Металлург пригласил новичков из клубов призеров Первой лиги

По информации Sport.ua, крайний защитник Денис Червинский, в прошлом сезоне игравший за «Полтаву», все же договорился с «Металлургом» и близок к подписанию контракта с запорожским клубом. Ранее 27-летний футболист выступал среди прочего за «Арсенал-Киевщину» из Белой Церкви, «Подолье», винницкую «Ниву», «Звягель», «Буковину» и «Хуст», проведя в общей сложности 90 матчей и забив 3 мяча на профессиональном уровне.

Также с большой вероятностью ряды «Металлурга» пополнит универсальный полузащитник Данило Тузенко. В прошлом сезоне 21-летний хавбек провел 17 матчей за «Кудровку» и помог команде впервые в истории пробиться в УПЛ, а недавно расторг контракт с сельским клубом.

«Металлург» по итогам сезона 2024/25 должен был покинуть Первую лигу, заняв 14-е место среди 17 участников и дважды уступив в стыковых матчах «Чернигову» (0:3, 0:2). Но снятие с турнира «Миная» вернуло запорожцам прописку во втором по силе дивизионе украинского футбола.

В стартовом туре нового сезона Первой лиги «Металлург» в воскресенье, 3 августа, примет в Запорожье «Металлист». Начало матча - в 12:00.