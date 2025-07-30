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Украина. Первая лига
30 июля 2025, 16:52 |
614
1

Металлург пригласил новичков из клубов призеров Первой лиги

Стало известно, кого еще подпишет Металлург

30 июля 2025, 16:52 |
614
1
Металлург пригласил новичков из клубов призеров Первой лиги
ФК Звягель. Денис Червинский

По информации Sport.ua, крайний защитник Денис Червинский, в прошлом сезоне игравший за «Полтаву», все же договорился с «Металлургом» и близок к подписанию контракта с запорожским клубом. Ранее 27-летний футболист выступал среди прочего за «Арсенал-Киевщину» из Белой Церкви, «Подолье», винницкую «Ниву», «Звягель», «Буковину» и «Хуст», проведя в общей сложности 90 матчей и забив 3 мяча на профессиональном уровне.

Также с большой вероятностью ряды «Металлурга» пополнит универсальный полузащитник Данило Тузенко. В прошлом сезоне 21-летний хавбек провел 17 матчей за «Кудровку» и помог команде впервые в истории пробиться в УПЛ, а недавно расторг контракт с сельским клубом.

«Металлург» по итогам сезона 2024/25 должен был покинуть Первую лигу, заняв 14-е место среди 17 участников и дважды уступив в стыковых матчах «Чернигову» (0:3, 0:2). Но снятие с турнира «Миная» вернуло запорожцам прописку во втором по силе дивизионе украинского футбола.

В стартовом туре нового сезона Первой лиги «Металлург» в воскресенье, 3 августа, примет в Запорожье «Металлист». Начало матча - в 12:00.

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Металлург Запорожье Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Денис Червинский Даниил Тузенко инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Mark4854590
Металургу через зникнення Миная випав другий шанс. Тепер потрібно його не просрати
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