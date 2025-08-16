Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 06:41 | Обновлено 16 августа 2025, 06:55
Стало известно, сколько зрителей посетило матч Шахтера с Панатинаикосом

На матч Q3 Лиги Европы в польском Кракове пришли 13387 зрителей

Стало известно, сколько зрителей посетило матч Шахтера с Панатинаикосом
Игру в Кракове посетили 13387 зрителей

Вечером 14 августа состоялись ответные матчи третьего раунда (Q3) квалификации Лиги Европы.

В польском Кракове встречались команды Шахтер и Панатинаикос. Эту игру посетили 13387 зрителей.

Первый матч неделей ранее в Афинах завершился вничью 0:0. Во втором матче табло зафиксировало тот же результат (0:0). В серии пенальти точнее была греческая команда (пен. 4:3).

Шахтер продолжит выступления в Q4 Лиги конференций матчами со швейцарским клубом Серветт (21 и 28 августа).

Лига Европы. Квалификация Q3

Ответные матчи, 14 августа

Шахтер (Украина) – Панатинаикос (Греция) – 0:0, пен. 3:4 (первый матч – 0:0)

Серия пенальти: Назарина (штанга), Ионидис (0:1), Винисиус Тобиас (1:1), Еремеев (1:2), Бондаренко (2:2), Сиопис (не забил), Невертон (3:2), Чиривелла (3:3), Кауан Элиас (сейв), Зарури (выше ворот), Педро Энрике (сейв), Даниель Мансини (3:4)

Видео голов и обзор матча

