ФОТО. Драма для Шахтера. Нервы, удаления, серия пенальти с Панатинаикосом

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» уступил «Панатинаикосу» в Кракове (0:0, пен. 3:4).

Главный тренер «горняков» Арда Туран выставил на этот матч такой стартовый состав: в воротах играл Ризнык, на флангах защиты вышли Винисиус Тобиас и Педро Энрике, пару центральных защитников составили Матвиенко и Бондар, в центре поля действовали Марлон Гомес, Бондаренко и Очеретько, вингеры – Невертон и Алиссон, центрфорвард – Кауан Элиас.

Команды начали ответственный матч довольно осторожно, хотя уже в дебюте «оранжево-черные» имели возможность открыть счет: Алиссон с правого полуфланга мягко навесил в центр штрафной, но Кауан Элиас совсем чуть-чуть не дотянулся, чтобы замкнуть головой. Украинцы постепенно прибрали контроль над мячом и над игрой и начали комбинировать на половине поля соперника. Одна из атак завершилась двойным моментом: сначала удар Бондаренко с линии штрафной заблокировали защитники гостей, а выстрел Педро Энрике издали вторым темпом прошел мимо правой девятки. Чуть позже вратаря греков издали проверил и Бондар.

Сами афиняне очень редко переходили к атакующим действиям в первой половине тайма и немного активизировались ближе к перерыву, но Ризнык легко справлялся с навесами и ударами соперников. На 38-й минуте «горняки» провели позиционную атаку левым флангом, Невертон получил пас от Кауана Элиаса, красиво разобрался с защитником и забил в ближний угол, однако арбитр не засчитал гол из-за офсайда. А через несколько минут донецкие футболисты имели еще одну отличную возможность: Винисиус Тобиас отличным разрезающим пасом вывел по центру на ворота Марлона Гомеса, но того в последний момент накрыл Коцирас.

В начале второго тайма «оранжево-черные» провели несколько острых атак, которые, впрочем, не удалось завершить точным ударом. Соперники ответили попыткой Черина издали – мяч прошел мимо правой штанги. Постепенно игра становилась более открытой, команды перешли к обмену опасными моментами. Кауан Элиас головой замыкал навес Винисиуса Тобиаса – рядом со штангой. Педро Энрике с левого фланга чуть не попал в ближний угол – вратарь среагировал. Сразу же Невертон с того же левого края штрафной пробил под ближнюю штангу – снова гостей спас голкипер.

Греки ответили несколькими контратаками, на острие которых были Свидерски и Тете, но оба не смогли попасть в ворота Ризныка. «Горняки» продолжали давить, и вот уже Очеретько зарядил из-за пределов штрафной – в сантиметрах от правой стойки, Невертон снова обострил с родного фланга, но его удар улетел выше. На какое-то время игра успокоилась, а вспыхнула на 82-й минуте очень спорным удалением: Очеретько в центре поля столкнулся с соперником, хотя и убирал ноги, пытаясь избежать фола, но немецкий арбитр Даниэль Зиберт показал полузащитнику вторую желтую карточку и оставил «Шахтер» в меньшинстве.

На этот эпизод эмоционально отреагировал Арда Туран, которого тоже удалили. Но даже вдесятером донецкие футболисты в последние минуты основного времени создали два голевых момента: сначала Невертон с прострела Винисиуса Тобиаса чудом не переправил мяч в пустые ворота, с метра попав в штангу. И сразу же Кауан Элиас ворвался в штрафную, но пробил рядом с ближней штангой. Афиняне в компенсированное время тоже давили на ворота хозяев, но Ризнык и оборона отработали надежно. 0:0 – и матч перешел в дополнительное время.

Футболисты «Шахтера» начали с игры первым номером и провели несколько неплохих атак: Кауан Элиас чуть не дотянулся до навеса от партнера, а Матвиенко мощно пробил издали – мяч после рикошета ушел на угловой. На 101-й минуте тренерский штаб донецкой команды сделал первую замену в матче, выпустив на поле Назарину. Тем временем вперед пошли и соперники, но Ризнык снова отлично действовал как на выходах, так и в створе после ударов Иоаннидиса и Эдвая.

Во втором экстратайме «оранжево-черные» сконцентрировались на обороне своих ворот и почти не давали сопернику возможности приблизиться к своим владениям. Ризнык вступал в игру лишь после ударов греков издали и каждый раз спокойно забирал мяч. Лишь в конце Максимович оказался в штрафной и опасно пробил, но Матвиенко бросился под мяч и спас команду. А в последние секунды донецкие футболисты заработали штрафной с острого угла, Швед направил мяч под перекладину, но Дронговский парировал.

В серии пенальти «Шахтер» бил первым. Назарина попал в левую стойку, Иоаннидис забил. Винисиус Тобиас и Бондаренко свои попытки реализовали, а Ризнык потянул третий удар соперника и сравнял шансы. Невертон забил четвертый удар, как и Чиривелья. В пятых попытках удар Кауана Элиаса взял Дронговский, но афинянин Зарури пробил выше ворот. Все решилось в шестой попытке: удар Педро Энрике парировал вратарь, а Манчини забил. 3:4 – «Шахтер» уступает «Панатинаикосу» и покидает Лигу Европы.

Теперь команда Арды Турана сыграет в плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА со швейцарским «Серветтом». 21 августа состоится домашний матч в Кракове, 28 августа – выездная игра. Победитель противостояния попадет в основную стадию турнира.

Ближайшее воскресенье, 17 августа, «горняки» проведут матч 3-го тура УПЛ с «Вересом». Игра в Ровно начнется в 15:30.

Лига Европы. Квалификация Q3. Ответный матч. 14 августа 2025

Краков, Городской стадион имени Хенрика Реймана, 13 387 зрителей

Шахтер Донецк (Украина) – Панатинаикос (Греция) – 0:0, пен. 3:4 (первый матч – 0:0)

Шахтер: Ризнык, Винисиус Тобиас, Бондар, Матвиенко (кап), Педро Энрике, Марлон Гомес (Назарина, 101), Бондаренко, Очеретько, Алиссон (Швед, 109), Невертон, Кауан Элиас

Удаления: Очеретько, 82 (второе предупреждение), Арда Туран, 83 (тренер)

