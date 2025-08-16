Нидерланды16 августа 2025, 06:10 | Обновлено 16 августа 2025, 06:21
191
0
Чемпионат Нидерландов. Турнирную таблицу возглавил неожиданный клуб
Зволле выиграл у Телстара на старте 2-го тура и лидирует с 6 очками
В чемпионате Нидерландах 15 августа начался 2-й тур.
Зволле выиграл у Телстара на старте тура (2:0) и лидирует с 6 очками
Дубль у победителей оформил Кун Костонс.
Одержав две победы, Зволле стал неожиданным лидером Эредивизи с 6 очками.
Чемпионат Нидерландов. 2-й тур, 15 августа
Телстар – Зволле – 0:2
Голы: Кун Костонс, 4, 58
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Зволле
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|24.08.25 13:15 АЗ Алкмаар - Зволле15.08.25 Телстар 0:2 Зволле10.08.25 Зволле 1:0 Твенте
|6
|2
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|17.08.25 15:30 Твенте - ПСВ Эйндховен09.08.25 ПСВ Эйндховен 6:1 Спарта Роттердам
|3
|3
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|16.08.25 21:00 Хераклес - НЕК Неймеген09.08.25 НЕК Неймеген 5:0 Эксельсиор
|3
|4
|Утрехт
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|17.08.25 15:30 Спарта Роттердам - Утрехт10.08.25 Утрехт 4:0 Хераклес
|3
|5
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|17.08.25 17:45 Волендам - АЗ Алкмаар10.08.25 АЗ Алкмаар 4:1 Гронинген
|3
|6
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|17.08.25 13:15 Гоу Эхед Иглс - Аякс10.08.25 Аякс 2:0 Телстар
|3
|7
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|16.08.25 19:45 Эксельсиор - Фейеноорд09.08.25 Фейеноорд 2:0 НАК Бреда
|3
|8
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|17.08.25 21:00 НАК Бреда - Фортуна Ситтард08.08.25 Фортуна Ситтард 2:2 Гоу Эхед Иглс
|1
|9
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|17.08.25 13:15 Гоу Эхед Иглс - Аякс08.08.25 Фортуна Ситтард 2:2 Гоу Эхед Иглс
|1
|10
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|17.08.25 17:45 Волендам - АЗ Алкмаар09.08.25 Херенвен 1:1 Волендам
|1
|11
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|16.08.25 22:00 Гронинген - Херенвен09.08.25 Херенвен 1:1 Волендам
|1
|12
|Твенте
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|17.08.25 15:30 Твенте - ПСВ Эйндховен10.08.25 Зволле 1:0 Твенте
|0
|13
|НАК Бреда
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|17.08.25 21:00 НАК Бреда - Фортуна Ситтард09.08.25 Фейеноорд 2:0 НАК Бреда
|0
|14
|Гронинген
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|16.08.25 22:00 Гронинген - Херенвен10.08.25 АЗ Алкмаар 4:1 Гронинген
|0
|15
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|16.08.25 21:00 Хераклес - НЕК Неймеген10.08.25 Утрехт 4:0 Хераклес
|0
|16
|Спарта Роттердам
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|17.08.25 15:30 Спарта Роттердам - Утрехт09.08.25 ПСВ Эйндховен 6:1 Спарта Роттердам
|0
|17
|Эксельсиор
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|16.08.25 19:45 Эксельсиор - Фейеноорд09.08.25 НЕК Неймеген 5:0 Эксельсиор
|0
|18
|Телстар
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|23.08.25 22:00 Телстар - Волендам15.08.25 Телстар 0:2 Зволле10.08.25 Аякс 2:0 Телстар
|0
