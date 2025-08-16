Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Чемпионат Нидерландов. Турнирную таблицу возглавил неожиданный клуб
Чемпионат Нидерландов
Телстар
15.08.2025 21:00 – FT 0 : 2
Зволле
Нидерланды
16 августа 2025, 06:10 | Обновлено 16 августа 2025, 06:21
191
0

Чемпионат Нидерландов. Турнирную таблицу возглавил неожиданный клуб

Зволле выиграл у Телстара на старте 2-го тура и лидирует с 6 очками

Чемпионат Нидерландов. Турнирную таблицу возглавил неожиданный клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Нидерландах 15 августа начался 2-й тур.

Зволле выиграл у Телстара на старте тура (2:0) и лидирует с 6 очками

Дубль у победителей оформил Кун Костонс.

Одержав две победы, Зволле стал неожиданным лидером Эредивизи с 6 очками.

Чемпионат Нидерландов. 2-й тур, 15 августа

Телстар – Зволле – 0:2

Голы: Кун Костонс, 4, 58

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Зволле 2 2 0 0 3 - 0 24.08.25 13:15 АЗ Алкмаар - Зволле15.08.25 Телстар 0:2 Зволле10.08.25 Зволле 1:0 Твенте 6
2 ПСВ Эйндховен 1 1 0 0 6 - 1 17.08.25 15:30 Твенте - ПСВ Эйндховен09.08.25 ПСВ Эйндховен 6:1 Спарта Роттердам 3
3 НЕК Неймеген 1 1 0 0 5 - 0 16.08.25 21:00 Хераклес - НЕК Неймеген09.08.25 НЕК Неймеген 5:0 Эксельсиор 3
4 Утрехт 1 1 0 0 4 - 0 17.08.25 15:30 Спарта Роттердам - Утрехт10.08.25 Утрехт 4:0 Хераклес 3
5 АЗ Алкмаар 1 1 0 0 4 - 1 17.08.25 17:45 Волендам - АЗ Алкмаар10.08.25 АЗ Алкмаар 4:1 Гронинген 3
6 Аякс 1 1 0 0 2 - 0 17.08.25 13:15 Гоу Эхед Иглс - Аякс10.08.25 Аякс 2:0 Телстар 3
7 Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 16.08.25 19:45 Эксельсиор - Фейеноорд09.08.25 Фейеноорд 2:0 НАК Бреда 3
8 Фортуна Ситтард 1 0 1 0 2 - 2 17.08.25 21:00 НАК Бреда - Фортуна Ситтард08.08.25 Фортуна Ситтард 2:2 Гоу Эхед Иглс 1
9 Гоу Эхед Иглс 1 0 1 0 2 - 2 17.08.25 13:15 Гоу Эхед Иглс - Аякс08.08.25 Фортуна Ситтард 2:2 Гоу Эхед Иглс 1
10 Волендам 1 0 1 0 1 - 1 17.08.25 17:45 Волендам - АЗ Алкмаар09.08.25 Херенвен 1:1 Волендам 1
11 Херенвен 1 0 1 0 1 - 1 16.08.25 22:00 Гронинген - Херенвен09.08.25 Херенвен 1:1 Волендам 1
12 Твенте 1 0 0 1 0 - 1 17.08.25 15:30 Твенте - ПСВ Эйндховен10.08.25 Зволле 1:0 Твенте 0
13 НАК Бреда 1 0 0 1 0 - 2 17.08.25 21:00 НАК Бреда - Фортуна Ситтард09.08.25 Фейеноорд 2:0 НАК Бреда 0
14 Гронинген 1 0 0 1 1 - 4 16.08.25 22:00 Гронинген - Херенвен10.08.25 АЗ Алкмаар 4:1 Гронинген 0
15 Хераклес 1 0 0 1 0 - 4 16.08.25 21:00 Хераклес - НЕК Неймеген10.08.25 Утрехт 4:0 Хераклес 0
16 Спарта Роттердам 1 0 0 1 1 - 6 17.08.25 15:30 Спарта Роттердам - Утрехт09.08.25 ПСВ Эйндховен 6:1 Спарта Роттердам 0
17 Эксельсиор 1 0 0 1 0 - 5 16.08.25 19:45 Эксельсиор - Фейеноорд09.08.25 НЕК Неймеген 5:0 Эксельсиор 0
18 Телстар 2 0 0 2 0 - 4 23.08.25 22:00 Телстар - Волендам15.08.25 Телстар 0:2 Зволле10.08.25 Аякс 2:0 Телстар 0
Полная таблица

чемпионат Нидерландов по футболу Зволле Телстар
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
