Симеоне начинает новый сезон Ла Лиги как бесспорный рекордсмен

15 августа начался новый сезон испанской Ла Лиги.

По этому поводу известный портал Transfermarkt подготовил интересную статистическую информацию.

Опубликован стаж работы тренеров каждой команды чемпионата.

Дольше всех работает со своим клубом Диего Симеоне – 13 лет, 7 месяцев и 23 дня во главе мадридского «Атлетико».

Стаж работы тренеров всех команд Ла Лиги

13 лет, 7 месяцев, 23 дня – Диего Симеоне (Атлетико)

5 лет, 0 месяцев, 14 дней – Мануэль Пеллегрини (Бетис)

4 года, 1 месяц, 6 дней – Мичел (Жирона)

3 года, 1 месяц, 15 дней – Эрнесто Вальверде (Атлетик)

2 года, 3 месяца, 17 дней – Хосе Бордалас (Хетафе)

1 год, 9 месяцев, 2 дня – Марселино (Вильярреал)

1 год, 6 месяцев, 1 день – Иньиго Перес (Райо Вальекано)

1 год, 5 месяцев, 3 дня – Маноло Гонсалес (Эспаньол)

1 год, 5 месяцев, 3 дня – Клаудио Хиральдес (Сельта)

1 год, 1 месяц, 15 дней – Ханси Флик (Барселона)

1 год, 1 месяц, 15 дней – Ягоба Аррасате (Мальорка)

1 год, 1 месяц, 15 дней – Эдер Сарабия (Эльче)

1 год, 1 месяц, 15 дней – Хулиан Калеро (Леванте)

8 месяцев, 13 дней – Эдуардо Куде (Алавес)

7 месяцев, 21 день – Карлос Корберан (Валенсия)

4 месяца, 20 дней – Велько Паунович (Овьедо)

2 месяца, 14 дней – Хаби Алонсо (Реал)

1 месяц, 15 дней – Алессио Лиски (Осасуна)

1 месяц, 15 дней – Серхио Франсиско (Реал Сосьедад)

1 месяц, 15 дней – Матиас Алмейда (Севилья)