Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Кто оформил дубль? Борнмут на 76-й отыгрался против Ливерпуля с 0:2
Англия
15 августа 2025, 23:43 | Обновлено 15 августа 2025, 23:44
67
0

Два гола Антуана Семеньо вернули вишен в игру, счет 2:2 в матче первого тура АПЛ 2025/26

15 августа проходит матч первого тура АПЛ 2025/26 между командами Ливерпуль и Борнмут.

Коллективы играют на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 76-й минуте счет противостояния стал 2:2. После гола на 37-й от Уго Экитике команды забили три мяча на двоих во втором тайме.

Вначале Коди Гакпо с ассиста Экитике на 49-й увеличил преимущество мерсисайдцев – 2:0. Но благодаря дублю Антуана Семеньо (64, 76) вишни вернулись в игру.

По теме:
ФОТО. Судья прервал матч Ливерпуля. Инвалид-колясочник обозвал форварда
ВИДЕО. Как новичок Ливерпуля забил первый гол нового сезона АПЛ
Победитель Суперкубка Англии потратил меньше всего средств на трансферы
Ливерпуль Борнмут Ливерпуль - Борнмут видео голов и обзор Антуан Семеньо Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Коди Гакпо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
