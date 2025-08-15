15 августа проходит матч первого тура АПЛ 2025/26 между командами Ливерпуль и Борнмут.

Коллективы играют на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 76-й минуте счет противостояния стал 2:2. После гола на 37-й от Уго Экитике команды забили три мяча на двоих во втором тайме.

Вначале Коди Гакпо с ассиста Экитике на 49-й увеличил преимущество мерсисайдцев – 2:0. Но благодаря дублю Антуана Семеньо (64, 76) вишни вернулись в игру.

❗️ ВИДЕО. Кто оформил дубль? Борнмут на 76-й отыгрался против Ливерпуля с 0:2