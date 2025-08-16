Чемпион топ-лиги нацелился на Зинченко. Его лично хочет тренер и президент
«Наполи» рассматривает трансфер украинца
Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.
По информации итальянских СМИ, украинца хочет купить чемпион Италии «Наполи». В трансфере украинца лично заинтересованы два главных человека в неаполитанском клубе – президент Аурелио Де Лаурентис и главный тренер Антонио Конте. Однако для трансфера Александр должен снизить требования по зарплате – «Наполи» не готов платить столько, сколько «Арсенал».
В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жюльен Форе рассказал о ситуации между Забарным и Сафоновым
Ламин поразил ворота Мальорки и установил окончательный счет – 3:0 в пользу Барселоны