Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Чемпион топ-лиги нацелился на Зинченко. Его лично хочет тренер и президент
Англия
16 августа 2025, 22:41 | Обновлено 16 августа 2025, 23:02
Чемпион топ-лиги нацелился на Зинченко. Его лично хочет тренер и президент

«Наполи» рассматривает трансфер украинца

Чемпион топ-лиги нацелился на Зинченко. Его лично хочет тренер и президент
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации итальянских СМИ, украинца хочет купить чемпион Италии «Наполи». В трансфере украинца лично заинтересованы два главных человека в неаполитанском клубе – президент Аурелио Де Лаурентис и главный тренер Антонио Конте. Однако для трансфера Александр должен снизить требования по зарплате – «Наполи» не готов платить столько, сколько «Арсенал».

В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.

