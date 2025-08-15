Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кунде – третий, Трент – второй. Список самых дорогих правых защитников
Франция
15 августа 2025, 23:03
Кунде – третий, Трент – второй. Список самых дорогих правых защитников

Француз недавно официально продлил контракт с «Барселоной»

Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

Как сообщалось ранее, 26-летний французский игрок «Барселоны» Жюль Кунде официально продлил контракт с клубом. Жюль в настоящее время является третьим самым дорогим правым защитником в мире – 65 миллионов евро.

Выше в списке самых дорогих правых защитников расположились только англичанин Трент Александер-Арнольд (26 лет, «Реал Мадрид», 75 млн) и марокканец Ашраф Хакими (26 лет, «ПСЖ», 80 млн, 26 лет).

В верхнюю пятерку лидеров также вошли нидерландцы Юрриен Тимбер (24 года, «Арсенал», 55 млн) и Джереми Фримпонг (24 года, «Ливерпуль», 50 млн).

