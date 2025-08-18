Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Винисиус Жуниор выбрал клуб, ради которого хочет покинуть Реал
18 августа 2025, 07:59
Винисиус Жуниор выбрал клуб, ради которого хочет покинуть Реал

Бразилец рассматривает переход в «Манчестер Сити»

Винисиус Жуниор выбрал клуб, ради которого хочет покинуть Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не хочет продлевать контракт с клубом, пока не будет выполнено его условие – зарплата уровня Килиана Мбаппе.

По информации СМИ, этим готов воспользоваться «Манчестер Сити», переманив игрока. Сам Винисиус тоже хочет перейти в «Манчестер Сити», если «Реал» не пойдет на его условия по продлению контракта.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус поставил ультиматум мадридскому «Реалу».

Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
