Винисиус Жуниор выбрал клуб, ради которого хочет покинуть Реал

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не хочет продлевать контракт с клубом, пока не будет выполнено его условие – зарплата уровня Килиана Мбаппе.

По информации СМИ, этим готов воспользоваться «Манчестер Сити», переманив игрока. Сам Винисиус тоже хочет перейти в «Манчестер Сити», если «Реал» не пойдет на его условия по продлению контракта.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус поставил ультиматум мадридскому «Реалу».