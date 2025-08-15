ВИДЕО. Дикий фейл голкипера. Жирона пропустила дважды от Райо Вальекано
Хорхе де Фрутос воспользовался ошибкой Пауло Гассаниги
15 августа в 20:00 проходит стартовый матч первого тура Ла Лиги сезона 2025/26.
Жирона принимает Райо Вальекано на домашней арене Монтиливи. Это стартовая игра нового сезона чемпионата Испании.
Украинский хавбек Виктор Цыганков заявлен в основном составе хозяев поля. Голкипер Владислав Крапивцов находится в резерве Жироны.
Жирона пропустила два гола подряд, на 18-й и на 20-й минутах.
Дикий фейл сотворил голкипер хозяев поля Пауло Гассанига, промазав по мячу, и это привело к первому пропущенному голу, отличился Хорхе де Фрутос (1:0). Через две минуты второй гол для гостей забил Альваро Гарсия (2:0 в пользу Райо).
ГОЛ! 0:1. Хорхе де Фрутос, 18 мин
ГОЛ! 0:2. Альваро Гарсия, 20 мин
Фото ошибки голкипера
Поединок состоится 15 августа в 20:00 по Киеву