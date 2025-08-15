Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
15 августа 2025, 20:32 | Обновлено 15 августа 2025, 20:58
436
0

ВИДЕО. Дикий фейл голкипера. Жирона пропустила дважды от Райо Вальекано

Хорхе де Фрутос воспользовался ошибкой Пауло Гассаниги

15 августа 2025, 20:32 | Обновлено 15 августа 2025, 20:58
436
0
ВИДЕО. Дикий фейл голкипера. Жирона пропустила дважды от Райо Вальекано
Getty Images/Global Images Ukraine

15 августа в 20:00 проходит стартовый матч первого тура Ла Лиги сезона 2025/26.

Жирона принимает Райо Вальекано на домашней арене Монтиливи. Это стартовая игра нового сезона чемпионата Испании.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский хавбек Виктор Цыганков заявлен в основном составе хозяев поля. Голкипер Владислав Крапивцов находится в резерве Жироны.

Жирона пропустила два гола подряд, на 18-й и на 20-й минутах.

Дикий фейл сотворил голкипер хозяев поля Пауло Гассанига, промазав по мячу, и это привело к первому пропущенному голу, отличился Хорхе де Фрутос (1:0). Через две минуты второй гол для гостей забил Альваро Гарсия (2:0 в пользу Райо).

ГОЛ! 0:1. Хорхе де Фрутос, 18 мин

ГОЛ! 0:2. Альваро Гарсия, 20 мин

Фото ошибки голкипера

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
