Начало сезона Ла Лиги. Выйдет ли Цыганков: назван стартовый состав Жироны
Украинский вингер заявлен в основном составе каталонской команды
15 августа в 20:00 пройдет стартовый матч первого тура Ла Лиги сезона 2025/26.
Жирона принимает Райо Вальекано на домашней арене Монтиливи.
Это стартовая игра нового сезона чемпионата Испании.
Это стартовая игра нового сезона чемпионата Испании.
Украинский хавбек Виктор Цыганков заявлен в основном составе хозяев поля.
Голкипер Владислав Крапивцов находится в резерве Жироны.
Начало сезона Ла Лиги. Выйдет ли Цыганков: назван стартовый состав Жироны
