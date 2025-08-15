Начало сезона Ла Лиги. Выйдет ли Цыганков: назван стартовый состав Жироны

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
15 августа 2025, 19:43 | Обновлено 15 августа 2025, 19:55
0

Украинский вингер заявлен в основном составе каталонской команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

15 августа в 20:00 пройдет стартовый матч первого тура Ла Лиги сезона 2025/26.

Жирона принимает Райо Вальекано на домашней арене Монтиливи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это стартовая игра нового сезона чемпионата Испании.

Украинский хавбек Виктор Цыганков заявлен в основном составе хозяев поля.

Голкипер Владислав Крапивцов находится в резерве Жироны.

Виктор Цыганков Жирона Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига Владислав Крапивцов
Николай Степанов Sport.ua
