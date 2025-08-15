26 лет брака. Звездный экс-голкипер сборной Чехии разошелся с супругой

43-летний чешский эксголкипер Петр Чех сообщил в соцсетях о разводе с супругой.

«Нам с Мартиной грустно сообщать о разводе после 26 лет совместной жизни.

Мы остаемся лучшими друзьями и очень гордимся нашими детьми», – написал бывший вратарь сборной Чехии.

У супругов Чехов родилось двое детей, связавших свою жизнь с футболом.

17-летняя Адела Чех имеет контракт с «Фулхэмом», а 16-летний Дамиан недавно присоединился к лондонскому клубу.