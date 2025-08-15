Другие новости15 августа 2025, 22:04 |
26 лет брака. Звездный экс-голкипер сборной Чехии разошелся с супругой
Петр Чех сообщил, что с бывшей женой они остались друзьями
43-летний чешский эксголкипер Петр Чех сообщил в соцсетях о разводе с супругой.
«Нам с Мартиной грустно сообщать о разводе после 26 лет совместной жизни.
Мы остаемся лучшими друзьями и очень гордимся нашими детьми», – написал бывший вратарь сборной Чехии.
У супругов Чехов родилось двое детей, связавших свою жизнь с футболом.
17-летняя Адела Чех имеет контракт с «Фулхэмом», а 16-летний Дамиан недавно присоединился к лондонскому клубу.
