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  4. Фулхэм подписал 16-летнего голкипера. Его отец звездный экс-вратарь Челси
Англия
08 июля 2025, 17:18 | Обновлено 08 июля 2025, 17:24
512
0

Фулхэм подписал 16-летнего голкипера. Его отец звездный экс-вратарь Челси

Дамиан Чех строит футбольную династию

08 июля 2025, 17:18 | Обновлено 08 июля 2025, 17:24
512
0
Фулхэм подписал 16-летнего голкипера. Его отец звездный экс-вратарь Челси
instagram.com

16-летний чешский голкипер Дамиан Чех подписал контракт с лондонским «Фулхэмом».

Об этом молодой игрок сообщил в своих социальных сетях.

Отец Дамиана – известный в прошлом голкипер лондонского «Челси» Петер Чех.

Для юного вратаря это первый профессиональный контракт. Соглашение с «Фулгемом» рассчитано до лета 2027 года.

Петер Чех к Челси присоединился в 2004 году и провел там девять сезонов. Впоследствии Чех перешел в лондонский «Арсенал», но закончил карьеру в «Челси».

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» заинтересовался в услугах украинского защитника.

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Петр Чех Фулхэм трансферы трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Александр Сильченко Источник: Instagram
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