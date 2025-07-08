Фулхэм подписал 16-летнего голкипера. Его отец звездный экс-вратарь Челси

16-летний чешский голкипер Дамиан Чех подписал контракт с лондонским «Фулхэмом».

Об этом молодой игрок сообщил в своих социальных сетях.

Отец Дамиана – известный в прошлом голкипер лондонского «Челси» Петер Чех.

Для юного вратаря это первый профессиональный контракт. Соглашение с «Фулгемом» рассчитано до лета 2027 года.

Петер Чех к Челси присоединился в 2004 году и провел там девять сезонов. Впоследствии Чех перешел в лондонский «Арсенал», но закончил карьеру в «Челси».

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» заинтересовался в услугах украинского защитника.