Фулхэм подписал 16-летнего голкипера. Его отец звездный экс-вратарь Челси
Дамиан Чех строит футбольную династию
16-летний чешский голкипер Дамиан Чех подписал контракт с лондонским «Фулхэмом».
Об этом молодой игрок сообщил в своих социальных сетях.
Отец Дамиана – известный в прошлом голкипер лондонского «Челси» Петер Чех.
Для юного вратаря это первый профессиональный контракт. Соглашение с «Фулгемом» рассчитано до лета 2027 года.
Петер Чех к Челси присоединился в 2004 году и провел там девять сезонов. Впоследствии Чех перешел в лондонский «Арсенал», но закончил карьеру в «Челси».
Ранее сообщалось, что «Фулхэм» заинтересовался в услугах украинского защитника.
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