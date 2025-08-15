Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Она их подвела». Экс-вратарь Шахтера – о вылете горняков из Лиги Европы
Лига Европы
15 августа 2025, 18:19 |
1071
0

«Она их подвела». Экс-вратарь Шахтера – о вылете горняков из Лиги Европы

Юрий Вирт считает, что проблемой донецкой команды является реализация

15 августа 2025, 18:19 |
1071
0
«Она их подвела». Экс-вратарь Шахтера – о вылете горняков из Лиги Европы
НК Верес. Юрий Вирт

Бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт прокомментировал вылет донецкого «Шахтера» после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против греческого «Панатинаикоса» (0:0, 0:0 по сумме матчей, 3:4 по пенальти):

«Если не прошли, значит, заслуженно. Хотя я могу сказать, что вчера команда создала достаточно голевых моментов, могла реализовывать, не доводить до серии пенальти, где все-таки больше лотерея. К большому сожалению, вчера команда хорошо выглядела, но еще раз возвращаемся к реализации этих моментов. Она их вчера подвела и в основное время, и в серии пенальти.

Я могу сказать, что в этих двух матчах вратари были точно лучшими, могу отметить и Дмитрия Ризника, который в первом матче сделал много сейвов, и вчера выручал. Вратари делали свое дело, чего не можем сказать об игре в атаке с обеих сторон, потому что команды создали достаточно голевых моментов, все свелось к тому, что два счета по 0:0».

По теме:
Дрита – ФКСБ – 1:3. Забили на 1-й минуте. Видео голов и обзор матча
Маккаби Тель-Авив – Хамрун Спартанс – 3:1. Вышли на Динамо. Видео голов
Утрехт – Серветт – 2:1. Соперник для Шахтера. Видео голов и обзор матча
Панатинаикос Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Панатинаикос Юрий Вирт
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наполи теряет интерес к Судакову. Назван фактор, способствующий этому
Футбол | 15 августа 2025, 13:26 22
Наполи теряет интерес к Судакову. Назван фактор, способствующий этому
Наполи теряет интерес к Судакову. Назван фактор, способствующий этому

Вряд ли Георгий этим летом переедет в Неаполь

ВИДЕО. Классный удар головой. Оболонь забила гол в матче УПЛ
Футбол | 15 августа 2025, 18:47 0
ВИДЕО. Классный удар головой. Оболонь забила гол в матче УПЛ
ВИДЕО. Классный удар головой. Оболонь забила гол в матче УПЛ

Устименко огорчил Рух

Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Бокс | 15.08.2025, 06:21
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Футбол | 14.08.2025, 22:03
Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Футбол | 14.08.2025, 22:59
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
14.08.2025, 15:46 11
Футбол
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 361
Футбол
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 5
Бокс
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 32
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
14.08.2025, 00:09 2
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
15.08.2025, 07:50
Бокс
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
13.08.2025, 16:00 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем