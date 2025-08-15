«Она их подвела». Экс-вратарь Шахтера – о вылете горняков из Лиги Европы
Юрий Вирт считает, что проблемой донецкой команды является реализация
Бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт прокомментировал вылет донецкого «Шахтера» после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против греческого «Панатинаикоса» (0:0, 0:0 по сумме матчей, 3:4 по пенальти):
«Если не прошли, значит, заслуженно. Хотя я могу сказать, что вчера команда создала достаточно голевых моментов, могла реализовывать, не доводить до серии пенальти, где все-таки больше лотерея. К большому сожалению, вчера команда хорошо выглядела, но еще раз возвращаемся к реализации этих моментов. Она их вчера подвела и в основное время, и в серии пенальти.
Я могу сказать, что в этих двух матчах вратари были точно лучшими, могу отметить и Дмитрия Ризника, который в первом матче сделал много сейвов, и вчера выручал. Вратари делали свое дело, чего не можем сказать об игре в атаке с обеих сторон, потому что команды создали достаточно голевых моментов, все свелось к тому, что два счета по 0:0».
