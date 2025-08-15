Первый матч нового тура. Составы на игру УПЛ

В 18:00 начнется матч чемпионата Украины между Рухом и Оболонь. Это будет первый матч 3-го тура УПЛ.

По итогам двух туров львовская команда с тремя очками идет 7-й, а киевская – шестая с 4 баллами.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Тренеры определили стартовые составы

Рух: Герета, Копына, Слюбик, Холод, Лях, Пидгурский, Квас, Пастух, Рунич, Китела, Фал

Оболонь: Марченко, Суханов, Приймак, Курко, Дубко, Шевченко, Чех, Кулаковский, Слободян, Бычек, Устименко