Украина. Премьер лига
15 августа 2025, 13:29 | Обновлено 15 августа 2025, 13:30
Александр Назаренко – лучший игрок Полесья в матче с Пакшем

Украинский клуб уступил со счетом 2:1

ФК Полесье. Александр Назаренко

В четверг, 14 августа, состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций между «Пакшем» и житомирским «Полесьем».

Встречу принимал «Фехервари уни Стэдиум» в венгерском городе Пакш».

Украинский клуб уступил со счетом 2:1, но все равно прошел дальше.

По итогам голосования среди болельщиков, лучшим игроком в составе «Полесья» стал украинский вингер Александр Назаренко. Результативных действий на его счету нет.

Топ-3 лучших игроков «Полесья» в матче с «Пакшем» по итогам голосования среди болельщиков:

  • 1. Александр Назаренко — 25,6%
  • 2. Таллес Коста — 19,7%
  • 3. Борис Крушинский — 16,4%

Ранее бывший игрок сборной Украины оценил шансы «Полесья» на проход «Фиорентины».

Полесье Житомир Пакш лучший игрок Лига конференций Александр Назаренко (футболист)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
