Александр Назаренко – лучший игрок Полесья в матче с Пакшем

В четверг, 14 августа, состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций между «Пакшем» и житомирским «Полесьем».

Встречу принимал «Фехервари уни Стэдиум» в венгерском городе Пакш».

Украинский клуб уступил со счетом 2:1, но все равно прошел дальше.

По итогам голосования среди болельщиков, лучшим игроком в составе «Полесья» стал украинский вингер Александр Назаренко. Результативных действий на его счету нет.

Топ-3 лучших игроков «Полесья» в матче с «Пакшем» по итогам голосования среди болельщиков:

1. Александр Назаренко — 25,6%

2. Таллес Коста — 19,7%

3. Борис Крушинский — 16,4%

