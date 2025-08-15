Александр Назаренко – лучший игрок Полесья в матче с Пакшем
Украинский клуб уступил со счетом 2:1
В четверг, 14 августа, состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций между «Пакшем» и житомирским «Полесьем».
Встречу принимал «Фехервари уни Стэдиум» в венгерском городе Пакш».
Украинский клуб уступил со счетом 2:1, но все равно прошел дальше.
По итогам голосования среди болельщиков, лучшим игроком в составе «Полесья» стал украинский вингер Александр Назаренко. Результативных действий на его счету нет.
Топ-3 лучших игроков «Полесья» в матче с «Пакшем» по итогам голосования среди болельщиков:
- 1. Александр Назаренко — 25,6%
- 2. Таллес Коста — 19,7%
- 3. Борис Крушинский — 16,4%
Ранее бывший игрок сборной Украины оценил шансы «Полесья» на проход «Фиорентины».
