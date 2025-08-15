Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший игрок сборной Украины оценил шансы Полесья на проход Фиорентины
Лига конференций
15 августа 2025, 10:41 |
728
1

Бывший игрок сборной Украины оценил шансы Полесья на проход Фиорентины

Валерий Кривенцов верит в житомирян

15 августа 2025, 10:41 |
728
1
Бывший игрок сборной Украины оценил шансы Полесья на проход Фиорентины
ФК Полесье

Валерий Кривенцов, бывший игрок сборной Украины, оценил шансы житомирского «Полесья» в предстоящей дуэли против итальянской «Фиорентины» в четвертом раунде квалификации Лиги конференций.

«Шансы всегда есть. Но в игре с такими сильными соперниками на первое место выходит реализация, а также важно стараться избегать ошибок и использовать промахи оппонента.

У «Полесся» тоже есть классные исполнители. Команде важно выиграть ближайший матч чемпионата, чтобы почувствовать уверенность. И хорошо бы, чтобы удача сопутствовала украинской команде. «Фиорентина» – явный фаворит, но подопечные Руслана Ротаня могут преподнести сюрприз представителю Серии А», – сказал Кривенцов.

По теме:
Хавбек Полесья Таллес Коста стал автором двух голевых юбилеев
Таллес Коста побил рекорд Алахьяра Сайядманеша
Экс-игрок Шахтера объяснил, почему Полесье провалилось в матче с Пакшем
Валерий Кривенцов Полесье Житомир Лига конференций Фиорентина
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
Бокс | 15 августа 2025, 07:17 11
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»

Александр – о Дональде Трампе

Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Футбол | 14 августа 2025, 22:59 28
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы

Маккаби Тель-Авив второй раз обыграл Хамрун Спартанс

19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ
Футбол | 15.08.2025, 11:09
19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ
19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ
Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Футбол | 14.08.2025, 22:03
Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Челси достиг соглашения по контракту с испанским защитником
Футбол | 15.08.2025, 10:56
Челси достиг соглашения по контракту с испанским защитником
Челси достиг соглашения по контракту с испанским защитником
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad .
Полесье пройдет Фиорентину?  . Еле от мадьярсекого ноунейма отскочили!
Ответить
0
Популярные новости
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
15.08.2025, 06:21
Бокс
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
13.08.2025, 18:44 42
Футбол
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 4
Бокс
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 357
Футбол
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
13.08.2025, 11:37 6
Футбол
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем