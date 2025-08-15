Бывший игрок сборной Украины оценил шансы Полесья на проход Фиорентины

Валерий Кривенцов, бывший игрок сборной Украины, оценил шансы житомирского «Полесья» в предстоящей дуэли против итальянской «Фиорентины» в четвертом раунде квалификации Лиги конференций.

«Шансы всегда есть. Но в игре с такими сильными соперниками на первое место выходит реализация, а также важно стараться избегать ошибок и использовать промахи оппонента.

У «Полесся» тоже есть классные исполнители. Команде важно выиграть ближайший матч чемпионата, чтобы почувствовать уверенность. И хорошо бы, чтобы удача сопутствовала украинской команде. «Фиорентина» – явный фаворит, но подопечные Руслана Ротаня могут преподнести сюрприз представителю Серии А», – сказал Кривенцов.