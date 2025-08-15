Вратарь Панатинаикоса: «Я очень благодарен им обоим»

Польский голкипер «Панатинаикоса» Бартоломей Дронговски прокомментировал ответный матч третьего раунда квалификации Лии Европы с донецким «Шахтером», в котором его команда прошла дальше по итогам серии пенальти:

О том, чувствует ли он себя героем матча: «Нет, это командная работа. Мы все вместе защищаемся, не только вратарь должен не пропускать голы. Мы играли свою игру и не смогли забить, но очень важно, что в итоге мы прошли дальше».

О том, как он обнял тренера вратарей: «Я подошел к обоим тренерам вратарей. Я должен был отразить удар, но именно они сказали мне, что делать и как стоять. Я очень благодарен им обоим».

О том, возродился ли он сегодня, Дронговски сказал: «Я работаю каждый день, и бывают моменты, когда я играю хорошо, но бывают и такие, когда дела идут не так хорошо. Я немного застрял, но не перестаю работать и тренироваться, это правильный путь, и я показываю это на поле».

