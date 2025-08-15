Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтеру вновь не удалось вытащить счастливый билет в серии пенальти
Лига Европы
15 августа 2025, 11:25 | Обновлено 15 августа 2025, 11:30
87
0

Шахтеру вновь не удалось вытащить счастливый билет в серии пенальти

Горняки третий раз в истории проиграли серию пенальти в еврокубках

15 августа 2025, 11:25 | Обновлено 15 августа 2025, 11:30
87
0
Шахтеру вновь не удалось вытащить счастливый билет в серии пенальти
ФК Шахтер

В матче с «Панатинаикосом» (0:0, Пен – 3:4) «Шахтеру» четвертый раз за время выступления в еврокубках довелось принять участие в футбольной лотерее. И третий раз горняки уступили соперникам в мастерстве пробивания пенальти. Ранее в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2002/03 оранжево-черные в гостях проиграли в послематчевой серии бельгийскому «Брюгге» – 1:4, а спустя 14 лет на этой же стадии ЛЧ-2016/17 и также на выезде – швейцарскому «Янг Бойзу» – 2:4. И только в 1/16 финала Лиги Европы-2022/23 дончанам удалось вытащить счастливый билетик в поединке с французским «Ренном» – 5:4.

К слову, это была 12-я серия пенальти для украинских клубов в еврокубках, в которых нашим командам удалось одержать только четыре победы. Две виктории отпраздновало «Динамо», по одной – «Черноморец» и «Шахтер».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские клубы в еврокубковых сериях послематчевых пенальти

Сезон

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

+/-

серии

1984/85

КЧ

1/4

Днепр

Бордо Франция (д)

3:5

-

1995/96

КУ

1/32

Черноморец

Видзев Польша (г)

5:6

-

1998/99

ЛЧ

КР

Динамо

Спарта Чехия (г)

3:1

+

1999/00

КУ

Р1

Карпаты

Хельсингборг Швеция (д)

2:4

-

2002/03

ЛЧ

КР3

Шахтер

Брюгге Бельгия (г)

1:4

-

2008

КИ

Р3

Таврия

Ренн Франция (д)

9:10

-

2013/14

ЛЕ

КР4

Черноморец

Скендербеу Албания (г)

7:6

+

2016/17

ЛЧ

КР3

Шахтер

Янг Бойз Швейцария (г)

2:4

-

2021/22

ЛК

КР3

Колос

Шахтер Казахстан (г)

1:3

-

2022/23

ЛЕ

1/16

Шахтер

Ренн Франция (г)

5:4

+

2023/24

ЛК

КР3

Динамо

Арис Греция (д)

6:5

+

2025/26

ЛЕ

КР3

Шахтер

Панатинаикос Греция (д)

3:4

-

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; Р1 - первый раунд; Р3 - первый раунд; КР - квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - победа/поражение в серии.

По теме:
Шахтер в поединке с Панатинаикосом оформил два «ничейных» юбилея
Шахтер провел 90-й сухой матч в еврокубках
Полет нормальный, но у Турана не оказалось плана Б
цифры и факты Шахтер Донецк Лига Европы Шахтер - Панатинаикос
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ
Футбол | 15 августа 2025, 11:09 10
19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ
19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ

Не обделили вниманием ни одну из команд дивизиона

Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Футбол | 14 августа 2025, 23:12 2
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций

Серветт проиграл Утрехту и станет оппонентом Шахтера в случае поражения горняков

Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Футбол | 14.08.2025, 22:59
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Футбол | 14.08.2025, 23:55
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Сделан запрос. Реал и английские гранды интересуются английским хавбеком
Футбол | 15.08.2025, 11:16
Сделан запрос. Реал и английские гранды интересуются английским хавбеком
Сделан запрос. Реал и английские гранды интересуются английским хавбеком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
13.08.2025, 18:48 4
Футбол
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
13.08.2025, 16:00 12
Футбол
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 4
Бокс
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 32
Футбол
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
13.08.2025, 11:37 6
Футбол
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем