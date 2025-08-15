Шахтеру вновь не удалось вытащить счастливый билет в серии пенальти

В матче с «Панатинаикосом» (0:0, Пен – 3:4) «Шахтеру» четвертый раз за время выступления в еврокубках довелось принять участие в футбольной лотерее. И третий раз горняки уступили соперникам в мастерстве пробивания пенальти. Ранее в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2002/03 оранжево-черные в гостях проиграли в послематчевой серии бельгийскому «Брюгге» – 1:4, а спустя 14 лет на этой же стадии ЛЧ-2016/17 и также на выезде – швейцарскому «Янг Бойзу» – 2:4. И только в 1/16 финала Лиги Европы-2022/23 дончанам удалось вытащить счастливый билетик в поединке с французским «Ренном» – 5:4.

К слову, это была 12-я серия пенальти для украинских клубов в еврокубках, в которых нашим командам удалось одержать только четыре победы. Две виктории отпраздновало «Динамо», по одной – «Черноморец» и «Шахтер».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские клубы в еврокубковых сериях послематчевых пенальти

Сезон Ранг Стадия Клуб Соперник Счет +/- серии 1984/85 КЧ 1/4 Днепр Бордо Франция (д) 3:5 - 1995/96 КУ 1/32 Черноморец Видзев Польша (г) 5:6 - 1998/99 ЛЧ КР Динамо Спарта Чехия (г) 3:1 + 1999/00 КУ Р1 Карпаты Хельсингборг Швеция (д) 2:4 - 2002/03 ЛЧ КР3 Шахтер Брюгге Бельгия (г) 1:4 - 2008 КИ Р3 Таврия Ренн Франция (д) 9:10 - 2013/14 ЛЕ КР4 Черноморец Скендербеу Албания (г) 7:6 + 2016/17 ЛЧ КР3 Шахтер Янг Бойз Швейцария (г) 2:4 - 2021/22 ЛК КР3 Колос Шахтер Казахстан (г) 1:3 - 2022/23 ЛЕ 1/16 Шахтер Ренн Франция (г) 5:4 + 2023/24 ЛК КР3 Динамо Арис Греция (д) 6:5 + 2025/26 ЛЕ КР3 Шахтер Панатинаикос Греция (д) 3:4 -

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; Р1 - первый раунд; Р3 - первый раунд; КР - квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - победа/поражение в серии.