Шахтеру вновь не удалось вытащить счастливый билет в серии пенальти
Горняки третий раз в истории проиграли серию пенальти в еврокубках
В матче с «Панатинаикосом» (0:0, Пен – 3:4) «Шахтеру» четвертый раз за время выступления в еврокубках довелось принять участие в футбольной лотерее. И третий раз горняки уступили соперникам в мастерстве пробивания пенальти. Ранее в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2002/03 оранжево-черные в гостях проиграли в послематчевой серии бельгийскому «Брюгге» – 1:4, а спустя 14 лет на этой же стадии ЛЧ-2016/17 и также на выезде – швейцарскому «Янг Бойзу» – 2:4. И только в 1/16 финала Лиги Европы-2022/23 дончанам удалось вытащить счастливый билетик в поединке с французским «Ренном» – 5:4.
К слову, это была 12-я серия пенальти для украинских клубов в еврокубках, в которых нашим командам удалось одержать только четыре победы. Две виктории отпраздновало «Динамо», по одной – «Черноморец» и «Шахтер».
Украинские клубы в еврокубковых сериях послематчевых пенальти
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
+/-
|
|
|
|
|
|
серии
|
|
1984/85
|
КЧ
|
1/4
|
Днепр
|
Бордо Франция (д)
|
3:5
|
-
|
1995/96
|
КУ
|
1/32
|
Черноморец
|
Видзев Польша (г)
|
5:6
|
-
|
1998/99
|
ЛЧ
|
КР
|
Динамо
|
Спарта Чехия (г)
|
3:1
|
+
|
1999/00
|
КУ
|
Р1
|
Карпаты
|
Хельсингборг Швеция (д)
|
2:4
|
-
|
2002/03
|
ЛЧ
|
КР3
|
Шахтер
|
Брюгге Бельгия (г)
|
1:4
|
-
|
2008
|
КИ
|
Р3
|
Таврия
|
Ренн Франция (д)
|
9:10
|
-
|
2013/14
|
ЛЕ
|
КР4
|
Черноморец
|
Скендербеу Албания (г)
|
7:6
|
+
|
2016/17
|
ЛЧ
|
КР3
|
Шахтер
|
Янг Бойз Швейцария (г)
|
2:4
|
-
|
2021/22
|
ЛК
|
КР3
|
Колос
|
Шахтер Казахстан (г)
|
1:3
|
-
|
2022/23
|
ЛЕ
|
1/16
|
Шахтер
|
Ренн Франция (г)
|
5:4
|
+
|
2023/24
|
ЛК
|
КР3
|
Динамо
|
Арис Греция (д)
|
6:5
|
+
|
2025/26
|
ЛЕ
|
КР3
|
Шахтер
|
Панатинаикос Греция (д)
|
3:4
|
-
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; Р1 - первый раунд; Р3 - первый раунд; КР - квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - победа/поражение в серии.
