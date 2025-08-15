Александр ПОВОРОЗНЮК: «Почему он не сидит в тюрьме?»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
15 августа 2025, 10:20 | Обновлено 15 августа 2025, 10:21
Президент «Ингульца» вспомнил историю с Андреем Павелко

Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк высказался о бывшем президенте Украинской ассоциации футбола Андрее Павелке:

«Если Павелко бандит, вор, посадили его в тюрьму, выбрали Шевченко на пост президента УАФ, но у меня есть вопрос: а где Павелко? А почему он не сидит в тюрьме? Почему Павелко не сидит в тюрьме, если он «вонючка», это доказано? Это же не сегодня, не вчера. Он сидел в тюрьме – доказали что-то, посадили?

Оказывается, Павелко нужно было держать в тюрьме, пока Шевченко не изберут? Так где же тогда, почему так? Хорошо, проехали. Сбежал Павелко, оказывается, он уже не виновен. Виновен ли он – я не знаю, но суда нет».

Ранее Александр Поворознюк планировал обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Андрей Павелко Александр Поворознюк Ингулец Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Вус Источник: YouTube
