Александр ПОВОРОЗНЮК: «Почему он не сидит в тюрьме?»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк высказался о бывшем президенте Украинской ассоциации футбола Андрее Павелке:

«Если Павелко бандит, вор, посадили его в тюрьму, выбрали Шевченко на пост президента УАФ, но у меня есть вопрос: а где Павелко? А почему он не сидит в тюрьме? Почему Павелко не сидит в тюрьме, если он «вонючка», это доказано? Это же не сегодня, не вчера. Он сидел в тюрьме – доказали что-то, посадили?

Оказывается, Павелко нужно было держать в тюрьме, пока Шевченко не изберут? Так где же тогда, почему так? Хорошо, проехали. Сбежал Павелко, оказывается, он уже не виновен. Виновен ли он – я не знаю, но суда нет».

Ранее Александр Поворознюк планировал обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).