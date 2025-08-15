Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нива Т получила техническое поражение в матче с Черноморцем. Что произошло?
Украина. Первая лига
15 августа 2025, 09:56 |
Тернопольская команда и так проиграла одесситам в первом туре Первой лиги Украины

ФК Нива Тернополь

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) засчитал тернопольской Ниве техническое поражение в матче первого тура Первой лиги Украины против одесского Черноморца (0:3).

Заявление КДК УАФ:

«Рассмотрев материалы по матчу 1-го тура чемпионата Украины среди команд клубов Первой лиги ФК «Черноморец» (Одесса) – ФК «Нива» (Тернополь), который состоялся 2 августа 2025 года, КДК УАФ аннулировал результат матча.

КДК УАФ зачислил ФК «Нива» (Тернополь) техническое поражение со счетом 0:3 (за внесение в рапорт арбитра фамилии футболиста и участие в матче футболиста, который не имел права участвовать в матче), ФК «Черноморец» (Одесса) – техническую победу со счетом 3:0 и обязал ФК «Нива» (Тернополь) уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен».

Нива Тернополь и так проиграла тот поединок Черноморцу со счетом 1:2. На количество очков команд такое решение КДК УАФ никак не повлияет.

Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
