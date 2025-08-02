Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
Черноморец
02.08.2025 16:30 - : -
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
02 августа 2025, 08:59 | Обновлено 02 августа 2025, 10:01
1399
0

Черноморец – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 2 августа в 16:30 по Киеву

02 августа 2025, 08:59 | Обновлено 02 августа 2025, 10:01
1399
0
Черноморец – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Нива Тернополь

В субботу, 2 августа состоится поединок 1-го тура Первой лиги Украины между одесским «Черноморцем» и тернопольской «Нивой». По киевскому времени игра начнется в 16:30.

Черноморец

В прошлом сезоне «Черноморец» стал худшей командой УПЛ, одержав 23 очка за 30 игр, клуб занял последнее, 16-е место. В кубке коллектив вылетел еще на стадии 1/16 финала после поражения 3:0 в игре против львовских «Карпат».

Летом команде удалось сохранить в клубе двух важных людей – главного тренера Александра Кучера и капитана Ярослава Ракицкого. Однако среди других футболистов произошло большое изменение кадров, как на вход, так и на выход. Тем не менее, «Черноморец» является серьезным претендентом на повышение в высшую лигу.

Нива Тернополь

Коллектив в прошлом сезоне выступал в группе выбывания Первой лиги, где получил 32 балла и занял 3-е место (11-е в общей турнирной таблице). Однако в Кубке Украины тернополяне полностью провалились, вылетев от «Буковины» на стадии 1/64 финала.

В межсезонье клубу удалось сохранить основной остов команды, однако никаких трансферов на вход не состоялось, ведь УАФ наложила трансферный бан на «Ниву». Тем не менее, коллектив Юрия Вирта будет создавать проблемы каждому сопернику в течение сезона.

Личные встречи

В последний раз команды встречались в Первой лиге сезона 2020/21. Тогда каждый клуб одержал по 1 победе.

Интересные факты

  • «Черноморец» пропустил 45 голов в прошлом сезоне УПЛ – худший показатель только у «Ингульца» (47).
  • «Нива» забила 28 мячей в прошлом сезоне Первой лиги – 2-й лучший результат среди команд группы выбывания.
  • В последних 10-х выездных играх «Нива» трижды одерживала победу, 3 раза сыграла вничью, а также 4 поединка проиграла.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.56.

Прогноз Sport.ua
Черноморец
2 августа 2025 -
16:30
Нива Тернополь
Тотал больше 2 1.56 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Тренер СК Полтава: «Мне не за что упрекнуть наших футболистов»
Шахтер представил третью форму на сезон 2025/26
Первая лига. 1-й тур, 2 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Нива Тернополь Черноморец Одесса Первая лига Украины прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Украины по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Бокс | 02 августа 2025, 08:45 1
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика

Британец – о моменте, который закончил бой

Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Бокс | 02 августа 2025, 07:48 1
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»

«Железный Майк» – о Сонни Листоне

Украинец, который не нужен Турану в Шахтере, завершит карьеру
Футбол | 01.08.2025, 12:07
Украинец, который не нужен Турану в Шахтере, завершит карьеру
Украинец, который не нужен Турану в Шахтере, завершит карьеру
Таблица коэффициентов УЕФА. Трое в лодке, не считая Александрии
Футбол | 02.08.2025, 08:23
Таблица коэффициентов УЕФА. Трое в лодке, не считая Александрии
Таблица коэффициентов УЕФА. Трое в лодке, не считая Александрии
Старт сезона УПЛ, Забарный близок к ПСЖ, успех Свитолиной
Футбол | 02.08.2025, 09:23
Старт сезона УПЛ, Забарный близок к ПСЖ, успех Свитолиной
Старт сезона УПЛ, Забарный близок к ПСЖ, успех Свитолиной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
01.08.2025, 08:07 5
Бокс
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
01.08.2025, 05:50
Футбол
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
01.08.2025, 04:38
Бокс
Эдди ХИРН: «Это капитуляция. Усик нанес слишком тяжелый удар»
Эдди ХИРН: «Это капитуляция. Усик нанес слишком тяжелый удар»
31.07.2025, 12:27 2
Бокс
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
31.07.2025, 20:54 21
Футбол
Шахтер – следующий: как играл Панатинаикос против украинских команд?
Шахтер – следующий: как играл Панатинаикос против украинских команд?
31.07.2025, 23:59 2
Футбол
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
31.07.2025, 10:05 12
Футбол
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
31.07.2025, 09:00
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем