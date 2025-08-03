Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Нива Тернополь – 2:1. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Черноморец
02.08.2025 16:30 – FT 2 : 1
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
03 августа 2025, 13:52 |
77
0

Черноморец – Нива Тернополь – 2:1. Видео голов и обзор матча

Команда Александра Кучера начала сезон с домашней победы

03 августа 2025, 13:52 |
77
0
Черноморец – Нива Тернополь – 2:1. Видео голов и обзор матча
ФК Черноморец

В субботу, 2 августа, в Одессе состоялся матч 1-го тура Первой лиги. «Черноморец» принимал тернопольскую «Ниву» и одержал победу со счетом 2:1.

В первом тайме обе команды могли забить. Но в некоторых эпизодах надежно играли вратари, а в некоторых игрокам не хватало точности.

Счет в матче на 51-й минуте открыл «Черноморец». Александр Скляр в падении переправил мяч в ворота. На 77-й минуте хозяева поля закрепили преимущество. На этот раз отличился Иван Когут.

«Нива» смогла забить лишь в компенсированное время. Гол на свой счет записал Дмитрий Галадей.

Первая лига. 1-й тур, 2 августа. Одесса, стадион «Черноморец»

«Черноморец» Одесса – «Нива» Тернополь – 2:1

Голы: Скляр, 51, И.Когут, 77 – Галадей, 90+1.

«Черноморец»: 12 Аниагбосо, 30 Романюк, 39 Скиба, 16 Белошевский (3 Ермаков, 17), 44 Ракицкий (капитан) (24 Жаржу Мозес, 66), 27 Сухар (13 Оман, 66), 6 Скляр, 28 Габелок, 17 И. Когут (22 Рязанцев, 81), 9 Хобленко, 19 М. Когут (8 Хобе, 81).

Запасные: 95 Лопыренок, 33 Пшеничнюк, 18 Робакидзе, 20 Степовой, 71 Вечный, 1 Ющишин.

«Нива»: 34 Ольховой, 94 Буртник, 4 Демиденко, 11 Михальчук, 10 Паламарчук, 44 Давыдов (8 Кицун, 83), 6 Тлумак (18 Посевкин, 78), 33 Мысык (капитан) (99 Вишинський, 78), 91 Резепов, 90 Угринюк (9 Бей, 63), 45 Напуда (77 Галадей, 63).

Запасные: 23 Шарун, 7 Мудрый, 97 Михайлов, 21 Герега.

Предупреждения: Романюк (80) – Тлумак (41), Паламарчук (74), Посевкин (83).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Галадей (Нива Тернополь).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Когут (Черноморец).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Скляр (Черноморец).
По теме:
ВИДЕО. Кудровка on fire. Александрия пропустила супергол в матче УПЛ
ВИДЕО. Помог автогол. Александрия сравняла счет в игре с Кудровкой
ВИДЕО. Исторический гол. Кудровка открыла счет в игре с Александрией
Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины видео голов и обзор Александр Скляр Иван Когут Дмитрий Галадей
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
Футбол | 02 августа 2025, 20:10 7
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом

Киевляне победили со счетом 1:0

Влада ХАРЬКОВА: Война – о том, когда в ужасные мгновенья сохраняешь любовь
Другие виды | 03 августа 2025, 08:18 2
Влада ХАРЬКОВА: Война – о том, когда в ужасные мгновенья сохраняешь любовь
Влада ХАРЬКОВА: Война – о том, когда в ужасные мгновенья сохраняешь любовь

Чемпионка мира по фехтованию дала эксклюзивное интервью Sport.ua

Порту – Атлетико. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 03.08.2025, 13:33
Порту – Атлетико. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Порту – Атлетико. Прогноз и анонс на товарищеский матч
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
Бокс | 02.08.2025, 21:58
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Футбол | 03.08.2025, 07:46
Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
03.08.2025, 07:18 1
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
01.08.2025, 09:49 3
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
01.08.2025, 08:07 5
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
02.08.2025, 06:30 1
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
02.08.2025, 05:32
Футбол
Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера
Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера
01.08.2025, 10:21 11
Футбол
Украинец, который не нужен Турану в Шахтере, завершит карьеру
Украинец, который не нужен Турану в Шахтере, завершит карьеру
01.08.2025, 12:07
Футбол
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
02.08.2025, 02:30 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем