Черноморец – Нива Тернополь – 2:1. Видео голов и обзор матча

В субботу, 2 августа, в Одессе состоялся матч 1-го тура Первой лиги. «Черноморец» принимал тернопольскую «Ниву» и одержал победу со счетом 2:1.

В первом тайме обе команды могли забить. Но в некоторых эпизодах надежно играли вратари, а в некоторых игрокам не хватало точности.

Счет в матче на 51-й минуте открыл «Черноморец». Александр Скляр в падении переправил мяч в ворота. На 77-й минуте хозяева поля закрепили преимущество. На этот раз отличился Иван Когут.

«Нива» смогла забить лишь в компенсированное время. Гол на свой счет записал Дмитрий Галадей.

Первая лига. 1-й тур, 2 августа. Одесса, стадион «Черноморец»

«Черноморец» Одесса – «Нива» Тернополь – 2:1

Голы: Скляр, 51, И.Когут, 77 – Галадей, 90+1.

«Черноморец»: 12 Аниагбосо, 30 Романюк, 39 Скиба, 16 Белошевский (3 Ермаков, 17), 44 Ракицкий (капитан) (24 Жаржу Мозес, 66), 27 Сухар (13 Оман, 66), 6 Скляр, 28 Габелок, 17 И. Когут (22 Рязанцев, 81), 9 Хобленко, 19 М. Когут (8 Хобе, 81).

Запасные: 95 Лопыренок, 33 Пшеничнюк, 18 Робакидзе, 20 Степовой, 71 Вечный, 1 Ющишин.

«Нива»: 34 Ольховой, 94 Буртник, 4 Демиденко, 11 Михальчук, 10 Паламарчук, 44 Давыдов (8 Кицун, 83), 6 Тлумак (18 Посевкин, 78), 33 Мысык (капитан) (99 Вишинський, 78), 91 Резепов, 90 Угринюк (9 Бей, 63), 45 Напуда (77 Галадей, 63).

Запасные: 23 Шарун, 7 Мудрый, 97 Михайлов, 21 Герега.

Предупреждения: Романюк (80) – Тлумак (41), Паламарчук (74), Посевкин (83).

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