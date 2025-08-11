Юрий ВИРТ: «Мы легко ошибались, и Черноморец нас за это наказал»

Тернопольская Нива сыграла первый матч в новом сезоне Первой лиги против одесского Черноморца. Несмотря на поражение (1:2), тернопольская команда показала хорошую игру. Главный тренер Нивы Юрий Вирт рассказал о строительстве новой команды в Тернополе.

«Первый матч сезона с Черноморцем? Мы играли против опытной команды. И все-таки провели очень хороший матч. Во многих моментах мы действовали очень хорошо. Но были и эпизоды, где мы индивидуально легко ошибались, и соперник нас за это наказывал. Такие эпизоды мы должны сводить к минимуму. Ведь многие классные команды в Первой Лиге могут нас за это наказывать. У нас молодая команда, где-то не хватает опыта. Иногда допускаем простые ошибки, за что потом расплачиваемся. Это если говорить о негативных моментах. А так, есть немало положительных моментов для нашей команды.

Молодой состав Нивы? У нас молодые футболисты, ставка сделана на молодых исполнителей. Мы хотим, чтобы они росли, прогрессировали. Эти же игроки со временем смогут решать и более серьезные задачи.

Кадровое усиление? Скажу так: есть позиции, которые точно нужно усиливать. Тут уже мы надеемся, что найдем и более опытных футболистов. Команде все равно нужен опыт. Возможно, если найдем 1–2 футболиста такого плана, то подпишем их.

Характер футболистов? У каждого разный характер. Есть, конечно, футболисты с непростым характером, к ним нужно находить индивидуальный подход. Я могу сказать, что и в Вересе у меня такое было, что приходили футболисты со сложным характером. Но я все равно находил с ними общий язык, и они показывали хорошее отношение и к тренировкам, и к игре. И даже молодые футболисты тоже имеют свои моральные качества, и к ним тоже нужен подход.

Но мы нашли взаимопонимание с каждым, и это работает. Вижу, что футболисты хотят расти, прогрессировать, даже несмотря на собственные черты, которые где-то требуют определенной работы. Все футболисты не могут быть одинаковыми, я это прекрасно понимаю. Но со всеми мы хорошо ладим, и это замечательно.

Роль газона в игре команды? Вижу, что все команды старались хорошо подготовить стадионы к сезону. У нас в Тернополе сейчас однозначно газон стал качественнее, чем был в прошлом году. Тогда это было не ужасно, но крайне неудобно для футболистов. Говорить о каких-то очень коротких передачах было лишним. Сейчас же газон у нас в хорошем состоянии, благодаря нашим работникам. Будем надеяться, что нам удастся показывать красивый футбол, который понравится болельщикам».