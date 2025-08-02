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Первая лига
Ингулец
02.08.2025 13:00 - : -
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
02 августа 2025, 09:57 | Обновлено 02 августа 2025, 10:03
74
0

Первая лига. 1-й тур, 2 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 августа видеотрансляцию матчей 1-го тура

02 августа 2025, 09:57 | Обновлено 02 августа 2025, 10:03
74
0
Первая лига. 1-й тур, 2 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Буковина

2 августа проходят матчи 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 1-й тур, 2 августа 2025

  • 13:00. Ингулец Петрово – Буковина Черновцы
  • 14:45. Ворскла Полтава – Феникс-Мариуполь
  • 16:30. Черноморец Одесса – Нива Тернополь

13:00. Ингулец Петрово – Буковина Черновцы

14:45. Ворскла Полтава – Феникс-Мариуполь

16:30. Черноморец Одесса – Нива Тернополь

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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