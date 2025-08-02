Украина. Первая лига02 августа 2025, 09:57 | Обновлено 02 августа 2025, 10:03
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Первая лига. 1-й тур, 2 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 августа видеотрансляцию матчей 1-го тура
02 августа 2025, 09:57 | Обновлено 02 августа 2025, 10:03
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2 августа проходят матчи 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 1-й тур, 2 августа 2025
- 13:00. Ингулец Петрово – Буковина Черновцы
- 14:45. Ворскла Полтава – Феникс-Мариуполь
- 16:30. Черноморец Одесса – Нива Тернополь
13:00. Ингулец Петрово – Буковина Черновцы
14:45. Ворскла Полтава – Феникс-Мариуполь
16:30. Черноморец Одесса – Нива Тернополь
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