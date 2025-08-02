Первая лига. 1-й тур, 2 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 августа проходят матчи 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 1-й тур, 2 августа 2025

13:00. Ингулец Петрово – Буковина Черновцы

14:45. Ворскла Полтава – Феникс-Мариуполь

16:30. Черноморец Одесса – Нива Тернополь

13:00. Ингулец Петрово – Буковина Черновцы

14:45. Ворскла Полтава – Феникс-Мариуполь

16:30. Черноморец Одесса – Нива Тернополь