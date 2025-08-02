Претенденты на УПЛ. Ингулец и Буковина открыли сезон Первой лиги

В матче 1-го тура Первой лиги сыграли Ингулец и Буковина – две команды, которые ставят целью выйти в УПЛ. Ингулец в прошлом сезоне вылетел из элиты, но коллектив Василия Кобина намерен быстро вернуться.

Однако амбициозные команды открыли для себя сезон Первой лиги напряженным матчем без голов. Игра завершилась с задержкой из-за паузы на воздушную тревогу.

Первая лига. 1-й тур

Ингулец – Буковина 0:0