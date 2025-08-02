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Первая лига
Ингулец
02.08.2025 13:00 – FT 0 : 0
Буковина
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Украина. Первая лига
02 августа 2025, 15:40 | Обновлено 02 августа 2025, 16:21
478
0

Претенденты на УПЛ. Ингулец и Буковина открыли сезон Первой лиги

Амбициозные команды голов не забивали

02 августа 2025, 15:40 | Обновлено 02 августа 2025, 16:21
478
0
Претенденты на УПЛ. Ингулец и Буковина открыли сезон Первой лиги
ФК Ингулец

В матче 1-го тура Первой лиги сыграли Ингулец и Буковина – две команды, которые ставят целью выйти в УПЛ. Ингулец в прошлом сезоне вылетел из элиты, но коллектив Василия Кобина намерен быстро вернуться.

Однако амбициозные команды открыли для себя сезон Первой лиги напряженным матчем без голов. Игра завершилась с задержкой из-за паузы на воздушную тревогу.

Первая лига. 1-й тур

Ингулец – Буковина 0:0

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Буковина Черновцы Ингулец Первая лига Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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