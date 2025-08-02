Украина. Первая лига02 августа 2025, 15:40 | Обновлено 02 августа 2025, 16:21
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Претенденты на УПЛ. Ингулец и Буковина открыли сезон Первой лиги
Амбициозные команды голов не забивали
02 августа 2025, 15:40 | Обновлено 02 августа 2025, 16:21
478
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В матче 1-го тура Первой лиги сыграли Ингулец и Буковина – две команды, которые ставят целью выйти в УПЛ. Ингулец в прошлом сезоне вылетел из элиты, но коллектив Василия Кобина намерен быстро вернуться.
Однако амбициозные команды открыли для себя сезон Первой лиги напряженным матчем без голов. Игра завершилась с задержкой из-за паузы на воздушную тревогу.
Первая лига. 1-й тур
Ингулец – Буковина 0:0
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