Ингулец – Буковина Черновцы – 0:0. Видеообзор матча
Команды начали сезон ничьей
В субботу, 2 августа, в Первой лиге прошли матчи 1-го тура. Свой поединок провели «Ингулец» и «Буковина».
В первом тайме игра шла в невысоком темпе. Команды обменивались ударами, но называть их опасными вряд ли стоит.
После перерыва соперники действовали немного активнее. И у «Ингульца», и у «Буковины» были возможности забить, но на табло остались нули.
Первая лига. 1-й тур, 2 августа. Петрово, стадион «Ингулец»
«Ингулец» – «Буковина» – 0:0
Видеообзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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