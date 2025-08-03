Ингулец – Буковина Черновцы – 0:0. Видеообзор матча

В субботу, 2 августа, в Первой лиге прошли матчи 1-го тура. Свой поединок провели «Ингулец» и «Буковина».

В первом тайме игра шла в невысоком темпе. Команды обменивались ударами, но называть их опасными вряд ли стоит.

После перерыва соперники действовали немного активнее. И у «Ингульца», и у «Буковины» были возможности забить, но на табло остались нули.

Первая лига. 1-й тур, 2 августа. Петрово, стадион «Ингулец»

«Ингулец» – «Буковина» – 0:0

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