В субботу, 2 августа состоится поединок 1-го тура Первой лиги Украины между петровским «Ингульцем» и черновицкой «Буковиной». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Ингулец

Победитель Первой лиги сезона 2023/24 в прошлом розыгрыше УПЛ завоевал 24 очка за 30 поединков и занял 15-е место, отстав от зоны переходных матчей на 2 зачетных пункта. В Кубке Украины «Ингулец» вылетел еще на стадии 1/16 финала, уступив городенковскому «Пробою». Из важных игроков команда потеряла только голкипера Алексея Паламарчука, ставшего игроком «ЛНЗ». На летнем собрании коллектив провел 6 поединков, в которых одержал 2 победы, трижды проиграл и 1 раз сыграл вничью.

Буковина

В прошлом сезоне Первой лиги команда выступала в чемпионской группе, где с 30 очками заняла предпоследнее, 7-е место. Однако розыгрыш Кубка Украины фанаты «желто-черных» запомнят надолго – тогда «Буковина» смогла пробиться в полуфинал, однако там потерпела поражение от «Динамо» со счетом 1:4. В межсезонье клуб получил нового главного тренера, им стал бывший менеджер «Оболони» Сергей Шищенко. Во время межсезонья коллектив провел 7 поединков – 5 побед, 1 ничья и 1 поражение.

Личные встречи

Коллективы дважды играли между собой в Первой лиге сезона 2016/17. 1 матч тогда завершился вничью, а другой – победой «Ингульца».

Интересные факты

«Ингулец» пропустил 47 мячей в прошлом сезоне УПЛ – самый плохой результат среди всех команд.

«Буковина» забила всего 20 голов в прошлом сезоне Первой лиги – 2-й худший результат среди команд чемпионской группы.

В последних 5-ти выездных играх «Буковина» лишь 1 раз одержала победу, остальные 4 игры коллектив проиграл.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.56.