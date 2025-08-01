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Первая лига
Ингулец
02.08.2025 13:00 - : -
Буковина
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Украина. Первая лига
01 августа 2025, 17:34 | Обновлено 01 августа 2025, 17:35
27
0

Ингулец – Буковина. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 2 августа в 13:00 по Киеву

01 августа 2025, 17:34 | Обновлено 01 августа 2025, 17:35
27
0
Ингулец – Буковина. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Буковина

В субботу, 2 августа состоится поединок 1-го тура Первой лиги Украины между петровским «Ингульцем» и черновицкой «Буковиной». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Ингулец

Победитель Первой лиги сезона 2023/24 в прошлом розыгрыше УПЛ завоевал 24 очка за 30 поединков и занял 15-е место, отстав от зоны переходных матчей на 2 зачетных пункта. В Кубке Украины «Ингулец» вылетел еще на стадии 1/16 финала, уступив городенковскому «Пробою». Из важных игроков команда потеряла только голкипера Алексея Паламарчука, ставшего игроком «ЛНЗ». На летнем собрании коллектив провел 6 поединков, в которых одержал 2 победы, трижды проиграл и 1 раз сыграл вничью.

Буковина

В прошлом сезоне Первой лиги команда выступала в чемпионской группе, где с 30 очками заняла предпоследнее, 7-е место. Однако розыгрыш Кубка Украины фанаты «желто-черных» запомнят надолго – тогда «Буковина» смогла пробиться в полуфинал, однако там потерпела поражение от «Динамо» со счетом 1:4. В межсезонье клуб получил нового главного тренера, им стал бывший менеджер «Оболони» Сергей Шищенко. Во время межсезонья коллектив провел 7 поединков – 5 побед, 1 ничья и 1 поражение.

Личные встречи

Коллективы дважды играли между собой в Первой лиге сезона 2016/17. 1 матч тогда завершился вничью, а другой – победой «Ингульца».

Интересные факты

  • «Ингулец» пропустил 47 мячей в прошлом сезоне УПЛ – самый плохой результат среди всех команд.
  • «Буковина» забила всего 20 голов в прошлом сезоне Первой лиги – 2-й худший результат среди команд чемпионской группы.
  • В последних 5-ти выездных играх «Буковина» лишь 1 раз одержала победу, остальные 4 игры коллектив проиграл.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.56.

Прогноз Sport.ua
Ингулец
2 августа 2025 -
13:00
Буковина
Тотал меньше 2.5 1.56 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Буковина Черновцы Ингулец Первая лига Украины прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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