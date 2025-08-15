«Калькуляторы можно отложить». Соболева сыграет в квалификации US Open 2025
Об этом украинка сообщила в своем Telegram-канале
21-летняя украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 239) сыграет в квалификации Открытого чемпионата США 2025.
Об этом украинка сообщила в своем Telegram-канале:
«Я сыграю в квалификации US Open. Спасибо всем, кто переживал и считал вместе со мной. Калькуляторы можно пока отложить, но ненадолго», – написала Анастасия.
Соболева во второй раз в карьере выступит в отборе к американскому мейджору. В 2024 году она уступила Мирьям Бьорклунд в первом раунде отбора.
Матчи основной сетки US Open 2025 стартуют 24 августа. Квалификация начнется на следующей неделе.
