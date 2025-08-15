Защитник Барселоны может переехать в АПЛ. Его из команды прогоняет Флик

Английский «Астон Вилла» проявила интерес к 19-летнему фланговому защитнику «Барселоны» Эктору Форту.

«Львы» начали переговоры с «сине-гранатовыми». В первую очередь англичане хотят получить дополнительную информацию о защитнике.

Каталонский клуб готов расстаться с игроком, поскольку главный тренер Ханси Флик ранее указал на Форта как на футболиста, который должен покинуть команду летом.

Контракт Эктера с «Барселоной» рассчитан еще на один сезон – до лета 2026 года.

На счету Форта 30 матчей в составе каталонского клуба, в которых защитник оформил три голевых передачи.