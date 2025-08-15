Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Барселоны может переехать в АПЛ. Его из команды прогоняет Флик
Испания
15 августа 2025, 08:30 | Обновлено 15 августа 2025, 09:10
Защитник Барселоны может переехать в АПЛ. Его из команды прогоняет Флик

«Астон Вилла» начала общаться по поводу Эктора Форта

Getty Images/Global Images Ukraine. ктор Форт

Английский «Астон Вилла» проявила интерес к 19-летнему фланговому защитнику «Барселоны» Эктору Форту.

«Львы» начали переговоры с «сине-гранатовыми». В первую очередь англичане хотят получить дополнительную информацию о защитнике.

Каталонский клуб готов расстаться с игроком, поскольку главный тренер Ханси Флик ранее указал на Форта как на футболиста, который должен покинуть команду летом.

Контракт Эктера с «Барселоной» рассчитан еще на один сезон – до лета 2026 года.

На счету Форта 30 матчей в составе каталонского клуба, в которых защитник оформил три голевых передачи.

Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
Mark4854590
Якщо тренер наполягає на відході гравця, то треба йти, а не досиджувати контракт. тим більше у такому віці
