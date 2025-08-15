Защитник Барселоны может переехать в АПЛ. Его из команды прогоняет Флик
«Астон Вилла» начала общаться по поводу Эктора Форта
Английский «Астон Вилла» проявила интерес к 19-летнему фланговому защитнику «Барселоны» Эктору Форту.
«Львы» начали переговоры с «сине-гранатовыми». В первую очередь англичане хотят получить дополнительную информацию о защитнике.
Каталонский клуб готов расстаться с игроком, поскольку главный тренер Ханси Флик ранее указал на Форта как на футболиста, который должен покинуть команду летом.
Контракт Эктера с «Барселоной» рассчитан еще на один сезон – до лета 2026 года.
На счету Форта 30 матчей в составе каталонского клуба, в которых защитник оформил три голевых передачи.
🚨🟣🔵 Aston Villa have made contact to be informed on Hector Fort deal as Barcelona RB could leave this month.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2025
Initial talks ongoing. @MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/FmDYBuipQw
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Турана в меньшинстве дотянула до серии пенальти, но уступила
Главные новости за 14 августа на Sport.ua