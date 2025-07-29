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  4. Флик выгоняет из Барселоны четырех игроков. Среди них – один из капитанов
Испания
29 июля 2025, 23:40 |
455
0

Флик выгоняет из Барселоны четырех игроков. Среди них – один из капитанов

Каталонский клуб могут покинуть Пенья, Араухо, Форт и Ромеу

29 июля 2025, 23:40 |
455
0
Флик выгоняет из Барселоны четырех игроков. Среди них – один из капитанов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик назвал спортивному директору клуба Деку четырех игроков, которые должны покинуть команду до закрытия трансферного окна. Об этом сообщает издание El Nacional.

По информации источника, в список вошли вратарь Иньяки Пенья, защитники Рональд Араухо и Эктор Форт, а также хавбек Ориоль Ромеу.

Сезон Ла Лиги 2024/25 «Барселона» под руководством Ханси Флика завершила на 1-м месте в турнирной таблице, набрав 88 очков в 38 матчах чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген выбыл на 4 месяца.

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Ханс-Дитер Флик Деку Иньяки Пенья Рональд Араухо Эктор Форт Ориоль Ромеу Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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