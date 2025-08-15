Громкая сенсация. Впервые в истории клуб Сан-Марино сыграет в Q4 еврокубка

14 августа состоялся ответный матч третьего раунда Лиги конференций 2024/25 между командами Виртус Аккуавива и Милсами [первый поединок – 2:3].

Поединок прошел на арене Стадио Олимпико в городе Серравалле. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Виртус был очевидным андердогом противостояния, но сумел оформить камбек и пройти в Q4 ЛК.

Впервые в истории команда из Сан-Марино сыграет в четвертом круге отбора еврокубка. Следующим соперником Виртуса будет исландский Брейдаблик.

Лига конференций 2024/25. Квалификация Q3

Ответный матч. 14 августа

Виртус Аккуавива (Сан-Марино) – Милсами (Молдова) – 3:0 [первый поединок – 2:3]

Голы: Скаппини, 58, Буонокунто, 65, 79 (пен.)