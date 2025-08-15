Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Громкая сенсация. Впервые в истории клуб Сан-Марино сыграет в Q4 еврокубка
Лига конференций
Проходит дальше Виртус
14.08.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:3 3 : 0
Милсами
15 августа 2025, 05:56 |
Громкая сенсация. Впервые в истории клуб Сан-Марино сыграет в Q4 еврокубка

Виртус Аккуавива сотворил камбек, разгроми Милсами 3:0 в ответном матче Q3 ЛК

Громкая сенсация. Впервые в истории клуб Сан-Марино сыграет в Q4 еврокубка
ФК Виртус Аккуавива

14 августа состоялся ответный матч третьего раунда Лиги конференций 2024/25 между командами Виртус Аккуавива и Милсами [первый поединок – 2:3].

Поединок прошел на арене Стадио Олимпико в городе Серравалле. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Виртус был очевидным андердогом противостояния, но сумел оформить камбек и пройти в Q4 ЛК.

Впервые в истории команда из Сан-Марино сыграет в четвертом круге отбора еврокубка. Следующим соперником Виртуса будет исландский Брейдаблик.

Лига конференций 2024/25. Квалификация Q3

Ответный матч. 14 августа

Виртус Аккуавива (Сан-Марино) – Милсами (Молдова) – 3:0 [первый поединок – 2:3]

Голы: Скаппини, 58, Буонокунто, 65, 79 (пен.)

События матча

79’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Буонокунто (Виртус).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Буонокунто (Виртус).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Стефано Скаппини (Виртус).
ФОТО. Волки творят историю. Как Полесье вышло в 4-й раунд Лиги конференций
Данди с украинцем умудрился вылететь из ЛК, проиграв матч со счета 2:0
4 сейва и 2 пропущенных: Маккаби Хайфа с украинцем вылетел из ЛК от Ракува
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
