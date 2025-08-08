Безумие в Кишиневе. Милсами вырвал победу без двух игроков
Молдавская команда переиграла Виртус в первом матче Q3 Лиги конференций 3:2
7 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Милсами и Виртус.
Поединок прошел на стадионе Зимбру в Кишиневе. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Милсами доигрывали встречу вдевятером. Вначале на 45+1-й минуте прямую красную карточку получил Андрей Кобет, а на 83-й вторую желтую заработал Фредерик Таки.
Милсами вырвал победу на 89-й, когда на поле было всего девять игроков!
Ответный матч между этим коллективами состоится 14 числа на арене Олимпико в Серравалле, Сан-Марино.
Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3
Первый матч. 7 августа
Милсами (Молдова) – Виртус (Сан-Марино) – 3:2
Голы: Нваезе, 31, Хали, 61, Ндон, 89 – Скаппини, 51, 73 (пен.)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Организаторы считали, что жакеты украинок напоминали национальный флаг
Дерек считает, что Александр должен дать бой Паркеру