Безумие в Кишиневе. Милсами вырвал победу без двух игроков

7 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Милсами и Виртус.

Поединок прошел на стадионе Зимбру в Кишиневе. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Милсами доигрывали встречу вдевятером. Вначале на 45+1-й минуте прямую красную карточку получил Андрей Кобет, а на 83-й вторую желтую заработал Фредерик Таки.

Милсами вырвал победу на 89-й, когда на поле было всего девять игроков!

Ответный матч между этим коллективами состоится 14 числа на арене Олимпико в Серравалле, Сан-Марино.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3

Первый матч. 7 августа

Милсами (Молдова) – Виртус (Сан-Марино) – 3:2

Голы: Нваезе, 31, Хали, 61, Ндон, 89 – Скаппини, 51, 73 (пен.)