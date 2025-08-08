Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Безумие в Кишиневе. Милсами вырвал победу без двух игроков
Лига конференций
Милсами
07.08.2025 19:00 – FT 3 : 2
Виртус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
08 августа 2025, 02:31 |
16
0

Безумие в Кишиневе. Милсами вырвал победу без двух игроков

Молдавская команда переиграла Виртус в первом матче Q3 Лиги конференций 3:2

08 августа 2025, 02:31 |
16
0
Безумие в Кишиневе. Милсами вырвал победу без двух игроков
ФК Милсами

7 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Милсами и Виртус.

Поединок прошел на стадионе Зимбру в Кишиневе. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Милсами доигрывали встречу вдевятером. Вначале на 45+1-й минуте прямую красную карточку получил Андрей Кобет, а на 83-й вторую желтую заработал Фредерик Таки.

Милсами вырвал победу на 89-й, когда на поле было всего девять игроков!

Ответный матч между этим коллективами состоится 14 числа на арене Олимпико в Серравалле, Сан-Марино.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3

Первый матч. 7 августа

Милсами (Молдова) – Виртус (Сан-Марино) – 3:2

Голы: Нваезе, 31, Хали, 61, Ндон, 89 – Скаппини, 51, 73 (пен.)

По теме:
Итоги первых матчей Q3 Лиги конференций. Успешная игра Полесья
Хет-трик Роналду. Аль-Наср разгромил португальскую команду в спарринге
ВИДЕО. Богдан Михайличенко удален в компенсированное время матча Q3 ЛК
Милсами Виртус Аккуавива Лига конференций пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Другие виды | 07 августа 2025, 20:16 7
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр

Организаторы считали, что жакеты украинок напоминали национальный флаг

ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
Бокс | 07 августа 2025, 09:40 2
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»

Дерек считает, что Александр должен дать бой Паркеру

Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Футбол | 07.08.2025, 08:45
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Ротань решил избавиться от трех игроков Полесья. Известна причина
Футбол | 08.08.2025, 02:04
Ротань решил избавиться от трех игроков Полесья. Известна причина
Ротань решил избавиться от трех игроков Полесья. Известна причина
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил футболиста в клуб Бундеслиги
Футбол | 07.08.2025, 18:19
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил футболиста в клуб Бундеслиги
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил футболиста в клуб Бундеслиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мартин БАКОЛЕ: «А что Усику сейчас искать? Это сейчас единственный выход»
Мартин БАКОЛЕ: «А что Усику сейчас искать? Это сейчас единственный выход»
06.08.2025, 22:58 1
Бокс
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
06.08.2025, 03:04
Футбол
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
06.08.2025, 09:30 2
Футбол
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 23
Теннис
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
06.08.2025, 15:35 1
Футбол
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
06.08.2025, 13:06 16
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
06.08.2025, 23:34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем