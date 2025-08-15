Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Польши отреагировал на «перфоманс» футбольных фанатов в Венгрии
Лига конференций
15 августа 2025, 08:44 | Обновлено 15 августа 2025, 09:06
2045
2

Президент Польши отреагировал на «перфоманс» футбольных фанатов в Венгрии

Кароль Навроцкий назвал баннер фанатов Маккаби Хайфы «глупостью»

15 августа 2025, 08:44 | Обновлено 15 августа 2025, 09:06
2045
2
Президент Польши отреагировал на «перфоманс» футбольных фанатов в Венгрии
Associated Press. Кароль Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий в своем X(Twitter)-аккаунте высказался о поведении фанатов Маккаби Хайфа, который вывесили баннер «Убийцы с 1939 года» в ответном матче Q3 Лиги конференций против Ракува:

«Скандальный баннер, развернутый фанаты Маккаби из Хайфы, оскорбляет память польских граждан, погибших во Второй мировой войне, в том числе 3 миллиона евреев. Это глупость, которую нельзя описать словами».

Ракув победил Маккаби Хайфа по сумме двух встреч (0:1, 2:0). Второй поединок между этими коллективами прошел в венгерском городе Дебрецен. Следующим соперником польской команды будет болгарский клуб Арда.

По теме:
Экс-игрок Шахтера объяснил, почему Полесье провалилось в матче с Пакшем
Стало известно, сколько фанатов посетили матч ЛЕ Шахтер – Панатинаикос
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Туран не научил бразильцев бить пенальти»
фанаты болельщики Маккаби Хайфа баннер Лига конференций Ракув Ченстохова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вылетели в третий еврокубок. С кем сыграет Шахтер в Q4 Лиги конференций?
Футбол | 15 августа 2025, 06:20 4
Вылетели в третий еврокубок. С кем сыграет Шахтер в Q4 Лиги конференций?
Вылетели в третий еврокубок. С кем сыграет Шахтер в Q4 Лиги конференций?

За выход в основной этап третьего по силе еврокубка горняки поборются с Серветтом

Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Футбол | 14 августа 2025, 22:59 25
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы

Маккаби Тель-Авив второй раз обыграл Хамрун Спартанс

Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Бокс | 14.08.2025, 18:45
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Поражение Шахтера, Полесье выстояло, травма Усика, полуфинал для Киченок
Футбол | 15.08.2025, 09:30
Поражение Шахтера, Полесье выстояло, травма Усика, полуфинал для Киченок
Поражение Шахтера, Полесье выстояло, травма Усика, полуфинал для Киченок
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Футбол | 14.08.2025, 23:12
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
Тупа статєйка, яка нічого не пояснює
Ответить
0
Xvalenok03
Если не ошибаюсь на банере написано 1939 год
Ответить
0
Популярные новости
Камбек за трофеем. ПСЖ вырвал Суперкубок УЕФА в серии пенальти
Камбек за трофеем. ПСЖ вырвал Суперкубок УЕФА в серии пенальти
14.08.2025, 00:13 40
Футбол
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 32
Футбол
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
13.08.2025, 11:37 6
Футбол
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
15.08.2025, 07:17 11
Бокс
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
14.08.2025, 00:45 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем