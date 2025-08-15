Президент Польши отреагировал на «перфоманс» футбольных фанатов в Венгрии
Кароль Навроцкий назвал баннер фанатов Маккаби Хайфы «глупостью»
Президент Польши Кароль Навроцкий в своем X(Twitter)-аккаунте высказался о поведении фанатов Маккаби Хайфа, который вывесили баннер «Убийцы с 1939 года» в ответном матче Q3 Лиги конференций против Ракува:
«Скандальный баннер, развернутый фанаты Маккаби из Хайфы, оскорбляет память польских граждан, погибших во Второй мировой войне, в том числе 3 миллиона евреев. Это глупость, которую нельзя описать словами».
Ракув победил Маккаби Хайфа по сумме двух встреч (0:1, 2:0). Второй поединок между этими коллективами прошел в венгерском городе Дебрецен. Следующим соперником польской команды будет болгарский клуб Арда.
Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa.— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) August 14, 2025
