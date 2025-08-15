Президент Польши отреагировал на «перфоманс» футбольных фанатов в Венгрии

Президент Польши Кароль Навроцкий в своем X(Twitter)-аккаунте высказался о поведении фанатов Маккаби Хайфа, который вывесили баннер «Убийцы с 1939 года» в ответном матче Q3 Лиги конференций против Ракува:

«Скандальный баннер, развернутый фанаты Маккаби из Хайфы, оскорбляет память польских граждан, погибших во Второй мировой войне, в том числе 3 миллиона евреев. Это глупость, которую нельзя описать словами».

Ракув победил Маккаби Хайфа по сумме двух встреч (0:1, 2:0). Второй поединок между этими коллективами прошел в венгерском городе Дебрецен. Следующим соперником польской команды будет болгарский клуб Арда.