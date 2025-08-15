ФОТО. Фаны клуба из Израиля в Венгрии вывесили баннер «Убийцы с 1939 года»
Болельщики Маккаби Хайфа устроили «перфоманс» во время поединка с Ракувом
Болельщики израильского клуба Маккаби Хайфа развернули баннер «Убийцы с 1939 года» на трибунах стадиона Надьердеи в венгерском городе Дебрецен.
14 августа израильский коллектив провел ответный матч Q3 Лиги конференций против Ракува и потерпел поражение 0:2, из-за чего завершил выступления в еврокубках [первый поединок – 1:0].
По информации журналиста Лукаша Ционы, футболисты Маккаби начали провоцировать игроков Ракува и на поле произошла потасовка. Наставник израильского коллектива Диего Флорес не общался с журналистами – его пресс-конференция была отменена.
Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша отреагировал на ситуацию и обратился в УЕФА касательного этого инцидента:
«Провокации и фальсификация истории неприемлемы. Мы срочно обратимся к УЕФА с просьбой занять позицию и привлечь к ответственности за скандальный баннер и возмутительное поведение на трибунах во время матча Маккаби – Ракув», – написал Кулеша в X (Twitter).

Skanadaliczny transparent wywieszony przez kibiców Macabi Haifa oskarżający Polaków o Holocaust!!! CO TO MA ZNACZYĆ?? Żądam interwencji i kary! @UEFA @BoniekZibi pic.twitter.com/wUF5HIdyHn— Łukasz Ciona (@CionaSport) August 14, 2025
Po meczu nasi piłkarze zostali sprowokani przez Izraelczykow. Doszlo do gigantycznej awnatury a transaprent dalej wisi, ja czegoś takiego nie widziałem, mnie osobiście pracownicy Macabi wyzywali od nazistów- ZA CO? pic.twitter.com/mm0QyvvD46— Łukasz Ciona (@CionaSport) August 14, 2025
