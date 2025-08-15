Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Фаны клуба из Израиля в Венгрии вывесили баннер «Убийцы с 1939 года»
Лига конференций
15 августа 2025, 08:16 |
ФОТО. Фаны клуба из Израиля в Венгрии вывесили баннер «Убийцы с 1939 года»

Болельщики Маккаби Хайфа устроили «перфоманс» во время поединка с Ракувом

ФОТО. Фаны клуба из Израиля в Венгрии вывесили баннер «Убийцы с 1939 года»
X (Twitter)

Болельщики израильского клуба Маккаби Хайфа развернули баннер «Убийцы с 1939 года» на трибунах стадиона Надьердеи в венгерском городе Дебрецен.

14 августа израильский коллектив провел ответный матч Q3 Лиги конференций против Ракува и потерпел поражение 0:2, из-за чего завершил выступления в еврокубках [первый поединок – 1:0].

По информации журналиста Лукаша Ционы, футболисты Маккаби начали провоцировать игроков Ракува и на поле произошла потасовка. Наставник израильского коллектива Диего Флорес не общался с журналистами – его пресс-конференция была отменена.

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша отреагировал на ситуацию и обратился в УЕФА касательного этого инцидента:

«Провокации и фальсификация истории неприемлемы. Мы срочно обратимся к УЕФА с просьбой занять позицию и привлечь к ответственности за скандальный баннер и возмутительное поведение на трибунах во время матча Маккаби – Ракув», – написал Кулеша в X (Twitter).

ФОТО. Фаны израильского клуба в Польше вывесили баннер «Убийцы с 1939 года»

По теме:
«Немного больше везения». Нападающий Пакша – о победе над Полесьем
Защитник Пакша: «Нам было нечего терять. Мы могли пройти Полесье»
«Не засчитали чистый гол». Тренер Пакша – об ошибке в матче с Полесьем
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
