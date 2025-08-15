Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шелбурн и Линфилд сыграют между собой четыре матча в одном евросезоне
Лига конференций
15 августа 2025, 01:35 |
88
0

Шелбурн и Линфилд сыграют между собой четыре матча в одном евросезоне

На кону – первый в истории выход в фазу еврокубковой лиги

15 августа 2025, 01:35 |
88
0
Шелбурн и Линфилд сыграют между собой четыре матча в одном евросезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

В раунде плей-офф Лиги конференций встретятся между собой ирландский «Шелбурн» и североирландский «Линфилд».

Это будет не просто противостояние географических соседей, но и поединок за первый в истории для обеих команд выход в групповой этап еврокубков.

Интересным фактом является то, что «Шелбурн» и «Линфилд» уже встречались между собой в этом евросезоне. Произошло это в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Тогда сильнее в противостоянии оказался ирландский «Шелбурн»: в первом матче команда победила «Линфилд» из Северной Ирландии (1:0), а во втором поединке встреча завершилась ничьей (1:1).

По теме:
Руслан РОТАНЬ: «Седых волос прибавилось гораздо больше»
Итоги Q3 Лиги конференций. Пары Q4: Шахтер в Женеву, Полесье в Флоренцию
Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
Лига конференций Шелбурн Линфилд статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ненужная нервозность. Полесье проиграло Пакшу в ответном матче
Футбол | 14 августа 2025, 21:57 18
Ненужная нервозность. Полесье проиграло Пакшу в ответном матче
Ненужная нервозность. Полесье проиграло Пакшу в ответном матче

Житомирская команда удержала преимущество, добытое в первом поединке

Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Бокс | 14 августа 2025, 08:11 4
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня

«Цыганский король» распределил легенд бокса

Футболисту Барселоны готовы платить €100 млн за сезон. Есть решение игрока
Футбол | 15.08.2025, 01:34
Футболисту Барселоны готовы платить €100 млн за сезон. Есть решение игрока
Футболисту Барселоны готовы платить €100 млн за сезон. Есть решение игрока
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Футбол | 14.08.2025, 22:59
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Бокс | 14.08.2025, 09:14
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
13.08.2025, 00:21 1
Бокс
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 4
Бокс
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 27
Футбол
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 2
Бокс
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
13.08.2025, 20:51 9
Футбол
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
13.08.2025, 23:15 4
Бокс
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем