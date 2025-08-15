Шелбурн и Линфилд сыграют между собой четыре матча в одном евросезоне
На кону – первый в истории выход в фазу еврокубковой лиги
В раунде плей-офф Лиги конференций встретятся между собой ирландский «Шелбурн» и североирландский «Линфилд».
Это будет не просто противостояние географических соседей, но и поединок за первый в истории для обеих команд выход в групповой этап еврокубков.
Интересным фактом является то, что «Шелбурн» и «Линфилд» уже встречались между собой в этом евросезоне. Произошло это в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Тогда сильнее в противостоянии оказался ирландский «Шелбурн»: в первом матче команда победила «Линфилд» из Северной Ирландии (1:0), а во втором поединке встреча завершилась ничьей (1:1).
🇮🇪 Last month, Shelbourne beat Linfield in the Champions League first qualifying round.— The European Football Express (@TheEuroFE) August 14, 2025
Next week, they’ll face off AGAIN but this time in the Conference League playoff round. Both sides have NEVER played in a European Group/League Phase before, this match is for a place in one! pic.twitter.com/1khK2Lqrbz
